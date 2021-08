El Patronato Pro-Educación entregará 306 becas estudiantiles en Ahome

Ahome.- Con un monto de poco más de un millón de pesos, el Patronato Pro-Educación entregará 306 becas estudiantes en Ahome, anunció Julissa Castro, encargada del programa de Becas de dicha institución.

“Estamos apunto de hacer la entrega de becas en el próximo mes de septiembre, el día no lo tenemos definido pero la propuesta está entre el día 20 al 24. Son aproximadamente 306 becados en el padrón y ahorita estamos recibiendo toda la documentación para hacer la revisión de los cuales se va a hacer el pago”, indicó.

Al respecto, recordó que son estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y universidad quienes aunque se les pide un promedio mínimo de 8.5, la mayoría presenta arriba de 9.5 de calificación.

“Todos los alumnos tienen la obligación de mantener un promedio de 8.5 y afortunadamente la mayoría de los becados tienen arriba de 9.5, la verdad es que nos han apoyado bastante en todos los programas que hemos tenido, en los talleres que acaban de culminar, en todas las redes sociales, nos apoyan en los programas virtuales, la realidad es que los becados que tenemos está muy bien acoplados con nosotros”, enfatizó.

Asimismo, dijo que por la pandemia no se ha podido lanzar una nueva convocatoria pues se evita aglomeraciones; sin embargo, por la culminación de estudios de muchos de los becados y los espacios que quedan disponibles, ya se analiza lanzar esta invitación para que el pago pueda dárseles a principio del próximo año.

"Por el tema de pandemia no hemos podido hacer convocatorias para no hacer aglomeraciones pero pretendemos hacer una aunque no tenemos definida la fecha pero para hacer el pago en febrero o en marzo del año próximo. Hablamos de 1 millón 200 a 1 millón y medio de pesos es el recurso es un aproximado y hay estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Son 210 universitarios, 66 de bachillerato y entre 10 a 13 de secundaria, cada semestre disminuye porque van saliendo estudiantes, eran 406 y ahorita estamos en 306".