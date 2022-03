El SAT no puede embargar a la UAS: rector

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que existe un proceso de demanda por parte del SAT por un adeudo de poco más de dos mil millones de pesos, la dependencia federal no puede ejercer ninguna acción en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aseguró Jesús Madueña.

Entrevistado al respecto, el rector de la UAS explicó que aunque este déficit no corresponde a este periodo, si se iniciaron procesos judiciales para defender a la institución, es decir, actualmente existe un proceso de litigio en contra de la Secretaría de Hacienda.

Y es que comentó que como resultado de una revisión minuciosa sobre las finanzas de la institución educativa, salió a relucir que desde el 2015, los trabajadores de la misma no han recibido la devolución de sus impuestos, lo cual, es también una omisión por parte de el mismo SAT.

"Nosotros tenemos derecho a devolución de impuestos de lo que se nos timbra en nómina, cuando fui a México (al SAT) quedaron extrañados porque yo les comprobé que no hemos recibido ni un sólo peso de este recurso desde el 2015. Les pregunté porqué me requerían que cubriera un recurso que no tenemos, tampoco nos han entregado ni un sólo peso de la devolución del ISR, me dicen que ellos lo entraron al estado pero el estado no lo entregaron a la universidad, entonces empezó el tema legal, ahorita está en un Tribunal de Justicia Administrativa, nosotros interpusimos la demanda de nulidad del juicio y nos protegen para que el SAT sepa que en este momento hay una sentencia firme por partes de un tribunal Federal, a la universidad no se le puede embargar ni un sólo peso por este tema y está en litigio", indicó.

Jesús Madueña, rector de la UAS. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Asimismo, comentó que ha tenido comunicación de manera constante con el gobernador Rubén Rocha Moya e incluso desde que era electo, quien aseguró que en todo momento se ha comprometido ayudar a la universidad para cubrir lo correspondiente a la deuda pues aseguró que por sí solos no pueden solventarla ya que no existe la solvencia económica suficiente para ello.

"Tuve una segunda y una tercera reunión con el SAT y le dije a la encargada de entidades federativas que es la que nos está atendiendo que nos hiciera una propuesta para sentarme con el señor gobernador, ese tema ahí está, no le estamos sacando la vuelta ni mucho menos, el día de ayer todavía me comuniqué con el gobernador porque me llaman del SAT y me dicen que ya tenían la propuesta y que querían verla conmigo, le informé y me dijo que era probable que la próxima semana lo resolvía, que él me iba a decir", abundó.

En ese sentido, insistió en que por sí sola la universidad no tiene el dinero para cubrir esa deuda por lo tanto, tendrá que ayudarle el gobierno del estado.

"Estamos protegidos por un tribunal Federal, la universidad no tiene ni un pesos para pagar eso, no tiene presupuesto para pagar, estamos en un tema de proyección de saneamiento de las finanzas de la universidad. Lo que tienen que ver ellos (SAT) lo veríamos con el señor gobernador, la universidad no tiene para pagar lo que él quiere y nosotros no reconocemos lo que nos está demandando el SAT".