"El abandono escolar es un indicador muy preocupante": Santiago Inzunza, director general de Cobaes

Sinaloa.- “Las respuestas deberán construirse bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie afuera”. Es la frase que rige el trabajo que se desarrolla al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), destacó su director general, Santiago Inzunza Cázares.

Fue retomada del Plan Estatal de Desarrollo que recientemente presentó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a la sociedad. “Cobaes tiene la capacidad para aceptar muchos estudiantes y para que no queden atrás, que no queden afuera, esa es una de las grandes encomiendas que nos ha pedido el gobernador del estado”, agregó en entrevista para EL DEBATE.

¿Cuál es la agenda que rige a Cobaes?

La agenda de Cobaes es muy amplia y contempla una serie de acciones encaminadas todas a colocar a la institución como la mejor opción de educación en el nivel medio superior en Sinaloa. Suena ambicioso, pero esa es la meta que tenemos para este periodo.

En el Plan Institucional de Desarrollo de Cobaes destacan los indicadores tales como el rendimiento académico, que ahora se le llama logro escolar; así como la cobertura; el abandono escolar, que le llamaban deserción; la eficiencia terminal y el reconocimiento social que tiene la institución, que son indicadores a los que les vamos a prestar mucha atención en nuestra gestión.

¿Cuáles son las prioridades?

Cobaes cuenta con una matrícula recientemente actualizada de 30 mil 730 estudiantes, en 126 planteles ubicados en cinco zonas en los 18 municipios del estado. Entre las principales prioridades en el corto plazo está normalizar en toda la extensión de la palabra la vida académica y estudiantil que se vio trastocada durante dos años de pandemia por el covid. Desde el primer día que ingresamos hemos estado abocados a ellos y este semestre lo hemos llevado prácticamente completo de manera presencial. Nos preocupa mucho los indicadores educativos, recuperarlos a niveles previos de la pandemia y mejorarlos.

En concordancia con la política educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rocha Moya, le estamos poniendo especial énfasis a las zonas de población con recursos económicos bajos, porque sabemos que es donde la educación genera mayor impacto y transforma vidas y comunidades.

¿Cómo está la deserción escolar?

El abandono escolar es un indicador muy preocupante. Nosotros quisiéramos que todos los jóvenes que ingresan a una institución permanezcan y que terminen; sin embargo, no hay institución que se salve del abandono. En las estadísticas del Plan Estatal de Desarrollo en Sinaloa hay un abandono de alrededor del 11 por ciento en el nivel medio superior, pero en el caso de Cobaes es menor, donde los últimos datos que tenemos es una deserción de alrededor del 6 por ciento.

Particularmente en el ciclo 2020-2021, cuando la pandemia estaba en su nivel más alto, se inició con 32 mil 569 estudiantes y al terminar el ciclo llegamos con 30 mil 725, es decir, mil 844 estudiantes se fueron; sin embargo, con datos que me acaban de pasar, hoy tenemos la misma matrícula con la que cerramos el año 2021, lo cual quiere decir que ya no se ha incrementado el abandono y este último ciclo ha permanecido la matrícula. No obstante que todavía estamos en la cola de la pandemia y creemos que este año podemos incrementar la matrícula, pues ya tenemos 10 mil inscripciones aseguradas y estaremos iniciando el proceso de incremento de matrícula.

En la zona norte, desde redes sociales se hicieron señalamientos contra un funcionario de Cobaes por tema de acoso sexual. ¿Tiene conocimiento?

En alguna ocasión me llegó una nota periodística por las redes sociales, donde se hacía un señalamiento al respecto, pero no ha pasado de ser un señalamiento y no tengo información mayor sobre ello, no tengo conocimiento de ninguna denuncia formal sobre el caso y he estado al pendiente de ello. Estaremos al pendiente de esa situación, y de cualquier manera siempre es una situación muy delicada que algún miembro de la comunidad, alumno, docente o trabajador de la institución, esté inmiscuido en alguna situación de esa naturaleza. No hay investigación por que no hay una denuncia formal sobre el caso, y el involucrado lo negó.

¿Existe otro problema o señalamiento?

No hay ningún problema que pudiera interferir en el buen proceso de trabajo en la institución. No hay señalamientos de esta naturaleza y tampoco hemos tenido paros, puesto que llevamos también una excelente relación con la dirigencia sindical.

Mensaje a la sociedad

Cobaes es una institución próxima a cumplir 41 años de trayectoria muy bien posicionada entre la juventud sinaloense y es una institución en marcha, donde sus directivos, docentes y trabajadores, cada uno en su época en estos 40 años ha contribuido al nivel de desarrollo y reconocimiento con el que actualmente cuenta. Nuestra responsabilidad ahora es llevarla a mayores niveles y a responder a los nuevos retos que la sociedad impone.

EL PERFIL

Santiago Inzunza Cázares

Director general de Cobaes

*Lugar y fecha de nacimiento: Badiraguato, Sinaloa, 25 de julio de 1965.

*Grado académico: Doctor en Ciencias en la especialidad de matemática educativa.

*Cargo: Director general de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes).