El alcalde de Ahome, Sinaloa, refrenda apoyo a El Debate tras declaraciones de Estrada Ferreiro

Los Mochis, Sinaloa.- Los medios de comunicación así como la sociedad en general merece todo el respeto, declaró el alcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros.

Cuestionado sobre las amenazas que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro lanzó en contra de reporteros del periódico El Debate, el funcionario municipal calificó como lamentable los hechos y refrendo su total apoyo al gremio periodístico.

"Los medios de comunicación son mis amigos y son mis amigas en lo personal y en lo particular a la cadena del periódico El Debate que me una relación de amistad de hace muchísimos años así que soy solidario. Creo que no nada más lo dicho, he demostrado el respeto y el apoyo con hechos".

Por último, aseguró que de parte de su gobierno, todos los medios de comunicación tendrán su total apoyo y respecto pues aceptó que son el vínculo para que la sociedad sepa lo bueno y lo malo que se está haciendo.

Leer más: Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el segundo mejor evaluado a nivel nacional

"Por supuesto que debe de haber respeto y tolerancia porque la Ley así lo dice, la libertad de expresión está consignado en nuestra carta Magna, entonces no tiene porqué haber ningún tema de poder violentar".