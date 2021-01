El asilo Santa Rosa en Los Mochis no tiene ningún caso confirmado de Covid- 19

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento el asilo de ancianos Santa Rosa, en Los Mochis no tiene ningún caso confirmado ni sospechoso de covid-19, afirmó Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno dijo que a raíz de la denuncia sobre los casos positivos del asilo María Auxiliadora, se dieron a la tarea de realizar revisiones en estos tipos de instalaciones a fin de detectar cualquier indicio de la presencia de esta enfermedad.

Supervisiones

“Se estuvieron supervisando meses atrás con periodicidad todos los asilos. En el Santa Rosa se trabajó de manera muy estricta también porque tienen un gran número de usuarios, pero el mismo día del reporte del asilo María Auxiliadora nos comunicamos al asilo Santa Rosa para ver si ellos tenía algún reporte, pero no, no nos hacen ningún reporte de casos ni febriles”, indicó.

En esa instalaciones tienen activo un protocolo estricto y en cuanto a las restricciones para la llegada de visitas, así como para los mismos trabajadores.

“Tienen instalados los filtros de manera permanente y trabajan algo estrictos ahí con los que entran y salen, pero no, hasta el momento no tenemos reporte. Ellos tuvieron un trabajador positivo hace ya unos 15 o 18 días, pero fue un trabajador y no hubo problemas dentro del asilo. Se le suspendió de manera oportuna gracias a la detección que hacen, pero sí estamos dando seguimiento, vigilancia y apoyo a instituciones y protocolos de seguridad, para asegurarnos de que se están cumpliendo con todos los mecanismos de protección.”

Recomendaciones

Ante eso, el responsable de la Jurisdicción Sanitaria 01 dijo que es necesario que todos los responsables de este tipo de instituciones de asistencia, tanto para adultos mayores como menores de edad y personas que están bajo un tratamiento de desintoxicación, es importante que cumplan al pie de la letra con las recomendaciones a fin de evitar contagios o disminuir el número.

“A la par de esto anda la brigada de vigilancia revisando los protocolos de los restos de los asilos y casas, estancias de adultos mayores y demás. Hacemos un llamado a todos ellos para que por favor se apeguen a las recomendaciones que se emitieron desde el inicio de la pandemia y que no bajen la guardia en los protocolos para registrar entradas y salidas. Y, sobre todo, que modifiquen su mecanismo de visita, la convivencia entre personas, recuerden que es lo que genera las infecciones; entonces, dos personas o más que estén en el mismo lugar puede ocasionar diferentes brotes.”

Por último, insistió en no bajar la guardia, en mantener los protocolos, e hizo hincapié en que eso hará la diferencia.

El llamado es a no bajar la guardia, a obedecer los protocolos que ya se les dejó, que les fueron entregados y ante cualquier duda pueden comunicarse con nosotros para ayudarlos, para servirles, sobre todo, para actuar de manera preventiva que sin duda es lo más importante, mencionó.

Asilo Santa Rosa mantiene un estricto control sanitario para mantener la salud de los usuarios, insistió, y en el asilo María Auxiliadora se atendió de manera inmediata para evitar que el resto de los usuarios se contagiaran, por lo que estos lugares se encuentran bajo estricta vigilancia de salud diariamente.

Lamado a cuidarse

También hizo un llamado a la población de la zona norte para que se sigan los protocolos sanitarios, principalmente con el uso del cubrebocas y la sana distancia, porque la pandemia no ha pasado.

Para entender...

Dan positivo 25 personas del asilo María Auxiliadora

Un total de 25 personas, 8 de ellos adultos mayores y el resto trabajadores del asilo de ancianos María Auxiliadora, dieron positivo a covid-19, confirmó antier el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número Uno, Omar González, quien dijo que todos están bajo tratamiento y el resto de los internos como del personal se encuentran en monitoreo constante a fin de actuar de forma inmediata en cuando se tenga el conocimiento de otro caso sospechoso.