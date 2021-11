El cambio de aceite le ha dado para vivir a Brígido, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Brígido Solano es originario de la comunidad de Sinaloa de Leyva, en Sinaloa municipio, lugar en donde transcurrió sin mayores problemas su infancia y adolescencia, pero lleva ya muchos años viviendo en Los Mochis donde ofrece el servicio de cambio de aceite.

Durante un receso en su trabajo, comenta que desde muy temprana edad se vio en la necesidad de comenzar a trabajar en las tareas del campo porque es miembro de una familia numerosa y, al ver las carencias del hogar, se ponía a juntar leña para poder obtener algunos pesos.

Su diario vivir

Brígido dice tener 71 años de edad. Hace como 30 abriles tuvo que ser operado por un tumor que tenía en su cabeza, que por fortuna le pudieron quitar pero que trajo serías secuelas a su cuerpo, ya que la parte izquierda de su rostro está paralizada, lo que le ocasiona que tenga dificultades para hablar.

Manifiesta que antes de la operación trabajaba para una empresas refresquera que tuvo que dejar luego de la cirugía, ya que los efectos secundarios fueron severos en su condición física, le cuesta mucho moverse.

Don Brígido señala que desde hace más de 30 años se dedica a la venta y cambio de aceite para vehículos, trabajo que le ha dado para poder obtener ingresos económicos.

“Sí recibí mi pensión, es muy poca, he querido gestionar la pensión de adultos mayores, pero no ha sido posible debido a que mi acta de nacimiento no tiene la fecha en la que nací, ese ha sido un grave problema ya que no puedo hacer ninguna gestión para obtener un ingreso extra”, agrega con pesar.

La esquina de las calles Belisario Domínguez y José María Morelos de la ciudad de Los Mochis ha sido testigo de lo difícil que ha resultado para Brígido dedicarse a la venta de aceite y hacer el cambio de este a los vehículos, pues aunque tiene como 30 años realizando esta actividad, en esa esquina apenas tiene 3 abriles.

“Me da pena estar en esta esquina ya que era de mi amigo que murió desde hace un par de años y me da no sé qué estar en este lugar en donde él trabajaba, pero su hijo Mario me dijo que no había problema, ya que esta es una esquina que no tiene dueño.”

Don Brígido indica que estará en esa esquina cambiando aceite para vehículos hasta que tenga fuerzas ya que cada día se siente con menos energía, pero necesita el trabajo para sacar para la comida de su día a día.