'El cáncer de México es ponerle color partidista'

Por: El Debate México.- Ex militantes del PRD, PAN, PRI, así como empresarios anunciaron hoy la creación del frente "Con AMLO Unidos Podemos", encabezado por Elías Miguel Moreno Brizuela, ex senador por el PRD y ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno capitalino.