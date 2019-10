"El cáncer me enseñó a quererme de verdad"

Los Mochis, Sinaloa.- Lo que para muchos pudiera ser la peor de las pruebas, para Adriana Luna Ramírez fue el motivo que la llevó a ver la vida diferente.

Su vida marchaba con normalidad, el ajetreo de los hijos Héctor Gustavo y María Teresa, el esposo, el trabajo, la casa; pero un día todo cambió. Fue en el año 2000 cuando Adriana tenía 35 años de edad, un día al bañarse se tocó una pequeña bolita que a sus dedos era apenas perceptible; sin embargo, la duda y la responsabilidad por cuidar su salud la hizo acudir al médico casi de manera inmediata.

Apoyo

Por su edad, el especialista le dijo que no podía hacerle una mamografía; ahí, su vida cambiaría.

“Me dijo que era una bolita de grasa acumulada, me dio tratamiento pero no se me quitó; volví con él pero desafortunadamente en ese ínter yo tuve un tumor ovárico benigno de 8 por 10 centímetros por el que fui operada de emergencia, pero eso debilitó mi cuerpo. Sentí molestia en mi brazo derecho y la bolita ahí seguía” relató.

Fue ahí en donde vendría el diagnóstico que no hubiera querido escuchar: la bolita de grasa en realidad era cáncer.

La noticia movió su sentir, mas no las ganas de permanecer fuerte; su esposo, pero sobre todo sus hijos, debían verla de pie, una luchadora incansable.

“Me dieron seis quimioterapias y 25 radiaciones. Cuando me dijeron que era cáncer, la verdad es que fue muy impactante porque cuando me estaba bañando que me volví a tocar la bolita pensé en el cáncer. Esa fue la primera vez que pensé en eso, de alguna manera yo sentí que era algo malo. Mis hijos estaban muy chicos y siempre estuvieron conmigo, pero ellos fueron mi motor”.

Además de enfrentar el tratamiento y el miedo que de pronto decía presente, Adriana tenía que ser valiente y continuar a lado de su familia con su vida “normal”.

“Yo aún con quimios a mis hijos los llevaba a los entrenamientos, traté de darles una vida normal, aunque en el colegio eran muy crueles, sus amiguitos les decían que me iba a morir, a veces mi hija me hablaba encerrada en el baño llorando. Eso fue mucho más doloroso para mí que el mismo cáncer”, dijo mientras su rostro dejaba al descubierto el dolor que sentía al ver sufrir a sus hijos por su enfermedad.

Sin embargo, eso no fue motivo para que desistiera en la lucha que había decidido ganar y así fue. Terminó el tratamiento y fue dada de alta.

Por segunda vez

Pasaron 17 años cuando en las glándulas que le habían dejado de su seno derecho sintió nuevamente una bolita. Al ir al médico se encontró con la noticia que no esperaba y que quizá no estaba preparada: el cáncer había regresado, pero ahora se encontraba a una Adriana mucho más fuerte y con más ganas de enfrentarlo.

En esta ocasión fueron 16 quimios pero ahora sin radiaciones; las primeras 12 fueron cada semana y el resto cada 21 días. Fue a mediados del año pasado cuando Adriana fue dada de alta y, una vez más, había demostrado que ella era mucho más fuerte que el cáncer.

El cáncer me enseñó a vivir, a ver las cosas de diferente manera. Quizá haya problemas pero entendí: Todo sale, aprendes a no criticar, a estar bien contigo mismo”.

Llega a Reto

Dentro de su último proceso, Adriana se integró al voluntariado del Grupo Reto, en donde, asegura, aprendió a no preguntarse por qué ella enfrentó el cáncer, sino para qué.

“Ha sido muy bueno llegar a Grupo Reto. Ha sido una gran oportunidad para mí el estar cerca de mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que yo. Me siento activa, me motiva para ser mejor todos los días”.