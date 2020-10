El cáncer no tiene distinción, tenemos que cuidarnos todos: Salud El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Reunidas en Palacio Municipal, decenas de mujeres conmemoraron el “Mes Rosa”, mes de la lucha contra el cáncer de mamá, en el pueblo mágico de El Fuerte; el evento estuvo organizado por la Dirección de Salud Municipal de El Fuerte encabezada por Nidia Ramírez Ruiz, quien puntualizó las acciones que se llevarán a cabo durante este mes por parte de los trabajadores del municipio.

“Estaremos recorriendo colonias; llevando información en recorridos casa por casa, haciendo concientización sobre lo que es el cáncer de mama… Quiero agradecer al equipo DIF municipal con quien hemos trabajado arduamente para el bien de las familias”, indicó la Médica fortense.

También señaló Ramírez Ruiz que la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal siempre ha apoyado las acciones emprendidas para el cuidado de la salud de la población, “quiero agradecerle a ella (Nubia Ramos), que por ella estamos aquí dándole la batalla al cáncer en las medidas preventivas… gracias a todo el equipo… vamos a formar un lazo de unión y de prevención”, indicó Nidia Ramírez.

Se indicó además que la detección oportuna es fundamental para evitar el cáncer, "no hay género, no hay estatus social, debemos de cuidarnos todos, el cáncer no tiene distinción… las mujeres debemos de estar juntas siempre apoyándonos y más en estos casos”, finalizó la Directora de Salud.

Decenas de mujeres se reunieron en el Palacio Municipal de El Fuerte para conmemorar el Mes Rosa. Foto: Cortesía

Inmediatamente después, las mujeres se apersonaron al patio central de palacio municipal para formar el “lazo” simbólico sobre la lucha contra el cáncer de mama.