El candidato a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico, aparece en la primera posición como regidor pluri

El Fuerte, Sinaloa.- El candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico, aparece en la primera posición de la lista de regidurías plurinominales, dijo que es un derecho que tiene, al ser cuestionado sobre si está asegurando su lugar en dado caso de perder la alcaldía. Pero manifestó que no será regidor porque está seguro que ganará la alcaldía.

"Yo lo acepté (ir en la regiduría pluri), entonces platicando con los que saben, me dijeron esto es lo tuyo, no puedes decir que no, y saben por qué, porque voy a ganar, no voy a hacer un regidor, voy a hacer presidente de todos, el trabajador de todos".

Recalcó que no renunciará a este puesto porque es un derecho que le corresponde.

"Es un derecho de cada quien, si quieren que renuncie, pues puedo renunciar, pero es algo mío y no vengo a perder lo digo tangentemente vengo a ganar porque este es mi pueblo. No soy perdedor. Yo no quiero ser regidor, si no hubiera jugado para regidor, es más, si yo hubiera querido me voy por otro partido, y le doy las gracias aquí que me hayan invitado".

Durante una rueda de prensa en Los Mochis, el candidato informó que su voto será para Rocha Moya, porque se siente identificado con la cuarta transformación.

Interrogado sobre porqué no votar por el candidato a la gubernatura de su partido, mencionó que el no tiene partido, que su partido es el pueblo.

Itinerario de la primera semana de campaña de Pico Orduño