El centro de rehabilitación era un “infierno” por dentro

Los Mochis, Sinaloa.- Sin comida, sin agua y durmiendo en el suelo es como se encontraban 28 personas en un Centro de Rehabilitación “fantasma” llamado “El milagro continúa” que fue clausurado la noche del miércoles en la colonia Estrella por Protección Civil.

Sin duda, en este Centro de Rehabilitación “el milagro” no continuaba ya que en donde parecía un lugar correctamente acondicionado por la parte exterior por dentro era un infierno en el que vivían amontonados los internos.

Trasladados

El director del Instituto para la Prevención de Adicciones del muncipio de Ahome (Ipama), Ramsés Cázarez Gámez señaló que luego del rescate algunos internos fueron trasladados a seis Centros de Rehabilitación de Los Mochis los cuales son Nuevo Estilo de Vida, Casa Restauración, CRREAD 10 de Mayo, La Granja, UTAM Y Cipreda en donde inmediatamente se les brindó alimento y cobijo así como asistencia médica por parte de SUMMA.

“Dentro del establecimiento encontramos seis menores de edad que fueron canalizados a la Procuraduría del Menor del DIF y fueron entregados a los familiares. Ellos venían con mucha hambre y deshidratados”.

Señaló que al interior del Centro de Rehabilitación clausurado sólo se encontraba una estufa, un refri lleno de lama que se encontraba funcionado y a su interior un par de papas que los internos iban a comer las cuales estaban, al parecer, podridas. “No había absolutamente nada de registros, sólo tenían una hoja y lo que habían pagado, es todo lo que encontramos, se podría decir que era un lugar fantasma”.

Un milagro al exterior pero un infierno por dentro

Asimismo, Cázares Gámez señaló que el lugar reunía con los requisitos visuales para ser considerado un Centro de Rehabilitación y que seguramente los familiares no entraban o no los dejaban ver al interior. “Me imagino que la familia de estas personas nunca entraron o nos la dejaron entrar, la oficina si tiene un escritorio, un aire, pero por dentro no había nada”.

Por último, el director de Ipama invitó a la ciudadanía a reportar cualquier anomalía en los Centros de Rehabilitación para impedir estas situaciones. “Si ven o están viendo que van abrir un Centro de Rehabilitación que se acerquen al Instituto para la Prevención de Adicciones que nos den los datos de la ubicación, esto será de manera anónima y nosotros revisaremos el lugar”.

Agregó que la intención no es cerrar centros sino que todos cumplan con las normas y que estén instituidos para operar correctamente.

Seguirán revisando

Por su parte, el director de Protección Civil en el municipio de Ahome, Salvador Lamphar indicó que seguirán clausurando centros que no cumplan con las normas para operar y que incluso ya se tienen identificados algunos que serán clausurados próximamente.

“Ya llevamos cerrado tres Centros y seguiremos recorriendo más los cuales ya se encuentran identificados”

Lleno de lama

El único refrigerador con el que contaban se encontraba lleno de lama, sucio y con mal olor y a su interior con un par de papas que los internos iban a cocinar.

