"El chiste es echarle ganas": Rafael se mantiene activo como bolero en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Rafael Valdez es originario de esta ciudad de Los Mochis, cuenta con 66 años se edad, de los cuales 32 años trabajó como chofer del servicio de transporte público en los camiones urbanos y en los últimos cuatro años se ha dedicado al oficio de bolero.

Precisó que en diferentes etapas de su vida realizó diversas actividades como taquero, guardia de seguridad privada y bolero, esta última básicamente es para estar activo, no tanto como un oficio para ganar dinero y mantenerse de ello, debido a que como bolero no se gana para mantenerse.

“Tengo a mi familia, mis hijos ya son mayores de edad, son independientes, solamente vivo con mi esposa. Lo de mi pensión y lo que logro sacar de la bolería es para los dos para los gastos de la comida, pago de recibos de agua, luz y otros servicios”, resaltó.

Un oficio que ya no da

Don Rafael aseguró que en la actualidad el oficio de lustrar zapatos en la vía pública no es negocio ya que muchas personas, principalmente los jóvenes ya utilizan tenis y si usan zapatos no los lustran, prefieren traerlos raspados o bien si se les raspan mucho mejor compran otros que gastar en una lustrada y no precisamente por no hacer el gasto, sino que ya lo hacen por vanidad, pues todos los jóvenes prefieren traer calzado nuevo.

“En el día logró bolear entre 5 y 6 pares, es decir, apenas sale para comprar una comida, pero como ya te comenté, mi principal ingreso es mi pensión. Venir a la bolería es para estar ocupado en algo, eso de estar en casa sin hacer nada, te da para abajo y terminas deprimido, sobre todo con esto de la pandemia”, resaltó.

Los tiempos cambian

Don Rafael recordó que cuando tenía cinco años de edad comenzó a bolear zapatos, pero que en esa época recorría las calles con su cajón al hombro, se iba a las afueras de las cantinas, se iba a las plazuelas, afuera de las iglesias, debido a que antes en esos lugares ahí estaba el negocio para nosotros los que nos dedicábamos a lustrar zapatos.

“Yo todavía me siento bien, aún me siento con fuerza, el chiste es echarle ganas ya que eso de quedarse en casa no es nada bueno para la salud, principalmente para la salud mental”, subrayó.

Don Rafael comentó que si bien es cierto la pandemia de Covid-19 vino a afectar a todos, hay negocios y empresas que nunca cerraron ya que si así hubiera sido la economía de localidad se hubiera visto afectada.

“También nosotros los que vivimos al día no podemos parar de trabajar ya que es la única manera de obtener dinero, a nosotros nadie nos regala nada, por ello tenemos que salir”, señaló.