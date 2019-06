El colectivo Aquí No, pide no renovar permisos a planta de amoniaco

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado de que los permisos para la obra de la planta de amoniaco están por vencer, el colectivo Aquí No, pide al Ayuntamiento que no los renueve.

“Queremos informar que se hicieron unas solicitudes de información en cuanto a que nos den información el Ayuntamiento de los permisos de uso de suelo, del deslinde en el caso de la obra de la planta de amoníaco y la licencia de construcción y los permisos de urbanización. Todo esto ya va a vencer específicamente el día 9 de julio. Estamos solicitando al Ayuntamiento que aplique la ley. Que no se vayan a dar permisos por cuestiones políticas, que tengan alguna conexión o situación especial con Malova y Labastida”, dijo Guillermo Padilla Montiel.

El presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa y miembro del colectivo Aquí No, manifestó que están solicitando de manera escrita y respetuosa a esta administración para que se sirvan negar a Gas y Petroquímica de Occidente S.A de C.V., una nueva prórroga de construcción.

“Dadas las anomalías que se presentan en los proyectos y en los cobros que se han efectuado de parte del Ayuntamiento de Ahome en anteriores administraciones, en la inteligencia de que se procederá ante las instancias legales cualquier intento de renovación de estos permisos que están revestidos en la ilegalidad y por supuesto de nulidad absoluta”, expuso.

Agregó que de esta manera se sabrá cuál es la posición real del ayuntamiento.

“Porque nosotros decimos que en razón de lo anterior en cuanto a la solicitud que estamos haciendo y dado la serie de irregularidades que se observan y que se han observado en los permisos de construcción y uso de suelo a Gas y Petroquímica de Occidente S.A de C.V, el cual tiene vigencia del primero de julio del 2018 al 9 de julio del 2019. Esperamos de esta administración que realmente no se vaya a la ilegalidad”.

Por su parte, Gerardo Peña Avilés, ex diputado federal y también miembro de Aquí No, comentó que le dio gusto que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, después de más de un año que le pidieron audiencia, los haya atendido.

Añadió que tiene la percepción de que el gobernador no está bien informado ni ubicado en el tema.

“Su prioridad no es el asunto ambiental, pero ya mostró interés por conservar los ecosistemas. En principio dijo que él estaba tranquilo porque el presidente de la República tenía avalado el proyecto. El presidente de la República nunca ha avalado el proyecto ni tiene facultad para autorizar este proyecto desde allá desde arriba”, comentó.