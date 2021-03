El colectivo Mexicanos por la 4T se prepara para consulta sobre juicio a ex presidentes

Los Mochis, Sinaloa. - Líderes estatales del colectivo Mexicanos por la 4T encabezados por Isaí Nava Rodríguez, Cirilo Celis Acuña, Enrique Ramírez Godoy y Gabriel López Camacho, se preparan con capacitaciones a militantes y simpatizantes de Morena en torno a la próxima consulta nacional ciudadana sobre el enjuiciamiento a ex presidentes de la República.

Teniendo como invitado especial a Milo Ibarra, aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Ahome, dieron a conocer algunos de los pormenores de dicho ejercicio democrático que se tiene contemplado a llevarse a cabo el 1 de agosto de este 2021

Informaron que, de acuerdo con los requisitos ante los Tribunales, se necesita una participación ciudadana de 30 millones de personas para darle validez a este proceso.

En este sentido, se encuentran trabajando en estas capacitaciones para promover el voto a favor del enjuiciamiento de ex presidentes por delitos cometidos en sus sexenios y que, argumentan, deben investigarse ya que consideran que son hechos que habrían provocado severos daños al país, como son el fraude, peculado, corrupción y tráfico de influencias.

“Por favor, 30 millones de mexicanos son pocos comparados con los que están a favor de que haya un cambio. Digo que son pocos, pero son los necesarios, si tenemos un poco de dignidad como mexicanos, el próximo primero de agosto no es una decisión de si va o no va a juicio, es de que, si va o no un movimiento que no se va a detener, de regeneración nacional”, expresó Gabriel López.