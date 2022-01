"El comercio es mi pasión": Samuel lleva 20 años con la venta de granos y semillas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Samuel Mondaca Castro, originario de la ciudad de Los Mochis, con 20 años de comerciante.

Prácticamente me hice comerciante porque vi que la venta de granos y semillas a granel tienen mercado, no para obtener grandes ganancias, pero sí para cubrir los gastos de la casa.

“Este local era de otra persona, lo obtuve mediante un traspaso hace 20 años, anteriormente yo me dedicaba a la agricultura y otras actividades de mi profesión, pero la venta de semillas se dio por accidente, es decir, en una ocasión tuvimos una cosecha, la cual no la pudimos vender en una sola exhibición, por lo que tuve que venderla al menudeo y de ahí inicié este negocio”, subrayó.

Samuel señaló que la venta de granos y semillas actualmente es complicada al igual que otros productos, debido a que la pandemia de Covid-19 ha afectado a la economía. La gente solamente sale a realizar sus compras por necesidad, ya no vienen y ven otro tipo de cosas.

“El frijol es el grano que más vendo y a este le siguen el arroz, el garbanzo, el alpiste, la semilla de girasol. También le he ido agregando al negocio dátiles, empanadas, coricos, así como otros productos que se deriven de las semillas y granos”, enfatizó.

Samuel reconoció que en el día las ventas no son muchas, pero sí va saliendo para ir cubriendo los gastos básicos de la casa, no es como antes, en donde uno se podía dar el lujo de gastar en algo que no sea para pagar lo necesario de la casa.

“El comercio es muy noble, pero también ha surgido mucha competencia, han puesto muchos negocios de venta de granos y semillas, eso nos afecta en la venta”, subrayó.