El comercio se mantiene sin afectaciones por coronavirus: Canaco

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento el comercio local no ha registrado afectaciones por la contingencia que se vive por el Covid-19, aseguró Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Los Mochis comentó que en los mismos establecimientos ya comenzaron a tomar medidas sanitarias.

“Lo que vemos es que apenas está entrando la prevención, nosotros estamos entendiendo que debemos tener una prevención realmente efectiva”, sostuvo.

Medidas preventivas

El líder del comercio formal indicó que de continuar con la alerta por la pandemia del coronavirus, la gente tendría que realmente resguardarse en sus casas y eso generaría una baja en las ventas; sin embargo, esto será entendible pues se habla de la protección de la ciudadanía misma.

“Los mismos comerciantes también van a sentir eso en carne propia porque están trabajando y van a reducir todas las actividades que concentren mucha gente”, mencionó.

Ibarra Ibarra insistió que desde las trincheras de los mismos negocios y por recomendación de la Secretaría de Salud, deben tener instalado gel antibacterial para la gente que entre a estos lugares, esto como filtro de prevención.

“Me ha tocado ver tiendas que tienen gel, no he revisado en lo general, pero hay lugares que al llegar está el gel, pero no en todos lados, por eso hay que tener mucho cuidado porque si no se usa es lavarse inmediatamente las manos”, puntualizó.

Invitación

Por último, exhortó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, entre ellas el no asistir a lugares concurridos como centros comerciales, no salir de sus casas si no es necesario y especialmente si presentan un cuadro respiratorio sin consulta médica previa.