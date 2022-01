El complejo petroquímico de GPO en Ahome tiene que contribuir al desarrollo y bienestar de la gente: Roberto Balderrama

Los Mochis, Sinaloa.- Dentro de su biblioteca, llena de libros que hablan sobre la historia regional, don Roberto Balderrama Gómez nos concedió lo que resultó ser una agradable e interesante charla.

El reconocido empresario hotelero nos recibió con esa amabilidad y simpatía que lo caracteriza. Ahí en ese rincón de su cálido hogar, que lo considera un recinto muy bonito y en el que se reúne con sus amigos de toda la vida, el hombre conocedor de los negocios y del ramo turístico nos habló de los inicios de la ciudad de Los Mochis, de cómo surgió el icónico Hotel Santa Anita y también de lo que debe ofrecer a las comunidades y a Los Mochis la empresa Gas y Petroquímica de Occidente al instalar el complejo petroquímico en Topolobampo.

“La biblioteca es uno de los hobbies que yo tengo, sobre todo de la historia regional y todo lo que me ha tocado vivir, desde los años 50 aquí, cuando Mochis era una ciudad sin servicios públicos, que no estaba preparada para el desarrollo; entonces se vinieron las obras de infraestructura, ferrocarriles, presas, hidroeléctricas, aguas potables, y Los Mochis empezó a tener la necesidad de recibir algo por primera vez en su historia, que es visitantes de todo el mundo.”

Dijo que esa necesidad hizo que su padre tuviera la visión de ordenar a sus cinco hijos hacer un hotel decente, un hotel de categoría para recibir a esa gente que iba a llegar.

“A nadie se le ocurrió más que a mi padre, y nosotros agarramos la idea. La ciudad hizo al Santa Anita y el Santa Anita hizo a la ciudad. Se integró siempre a la ciudad”, dijo orgulloso.

Y así como en aquellos tiempos, que se prepararon con infraestructura, así le toca a Los Mochis y al municipio hacerlo ahora.

Proyecto transformador

Don Roberto Balderrama comentó que el complejo petroquímico de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es un proyecto que va a transformar a la región, igual como lo hizo en su tiempo el ingenio azucarero.

“El ingenio azucarero tuvo necesidad por requerimientos sociales de dar a Los Mochis agua, luz, teléfono, hacer calles, callejones, limpieza; entonces vamos a tener ahora otro impulso diferente, 120 años después, que va a ser lo mismo; entonces deseamos que ese proyecto se integre, forme parte de la comunidad.”

Agregó que no se tiene que convertir en un Santa Claus o en una empresa que va a encargarse de los servicios, sino simplemente que comprendan que vienen a transformar una región privilegiada, que tiene todo para ellos y que se los está entregando, como son los terrenos, el puerto, el agua de las bahías.

“Van a tener que ser parte de nosotros, para que se desarrolle, no solamente los beneficios que van a tener todos ellos, los inversionistas, sino que se beneficien las comunidades aledañas, pero con realidades, no con promesas, y lo mismo todo el Valle del Fuerte, eso en lo fundamental.”

Reconceptualizar a Los Mochis

Expresó que es conocido que con este proyecto va a haber empleos, desarrollo, pero en generalidades, nada concreto se ha dicho.

“No se ha dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer un plan de integración, de una visión a futuro para los hijos de uno, para los nietos, para todas las generaciones, porque se va a transformar esto; entonces esa es fundamentalmente la idea que debemos absorber todos, no en dimes y diretes, todo mundo habla y dice, opina; se hizo una especie de plebiscito, eso es irrelevante, lo importante para que eso fructifique tiene que ser integral al desarrollo del Valle del Fuerte. Mochis tiene que transformarse, entonces qué casó tiene que vengan tantas industrias, se desarrollan los hidrocarburos y se hagan los productos que necesitan la agricultura, de acuerdo, pero lo demás es importantísimo y básico.”

El señor Roberto Balderrama desarrolló una serie de conceptos con enfoque a este proyecto.

“Nuestro enfoque y visión debe de realizarse pensando en los niños, jóvenes y futuras generaciones, tratando de elevar y potencializar en una plataforma de modernidad el entorno, el ambiente, la infraestructura de la ciudad y sus comunidades aledañas a la próxima industria y en la región del Valle del Fuerte.”

Expuso que esta es una industria con una inversión billonaria que debe reflejar una mejora dramática de la ciudad y su entorno, transformando a Los Mochis en una de las mejores ciudades del país para vivir e invertir, por su infraestructura de seguridad, salud, educación, urbanización, servicios, higiene, tratamiento del medio ambiente y calidad de vida.

“Se debe establecer y delimitar el área del proyecto total con los alcances y parámetros de la zona industrial y con los mayores estándares de modernidad y seguridad. Se debe de proyectar ya la mejora de todas las comunidades contiguas y vecinas al proyecto para que cuentan con todos los servicios, pavimentación, drenaje, agua potable, infraestructura urbana, alumbrado, escuelas y centros de salud. Reconceptualizar a Los Mochis y aprovechar en toda su plenitud el momento histórico después de 120 años de la instalación del ingenio azucarero y circunstancial con este proyecto”.

Expresó que no es posible que Topolobampo no tenga drenaje y un orden vial y poblacional.

“Viven esparcidos, nadie le ha puesto atención a los puertos. Que cuenten con todos los servicios: pavimentación, drenaje, agua potable, infraestructura urbana, alumbrado, escuelas, o sea el fundamento de lo que yo quiero expresar es eso. No creo que haya descubierto el agua tibia, pero veo que se ha soslayado esa situación. Vámonos yendo a lo fundamental, en que vamos a beneficiarnos todos desde las comunidades aledañas hasta la ciudad y toda la zona del Valle del Fuerte.”

Un paraíso para inversiones

Destacó que los inversionistas del complejo petroquímico han encontrado un verdadero paraíso para el éxito de sus inversiones.

“Tenemos que entrar a lo básico, que los señores inversionistas tengan ese compromiso y que las autoridades también tienen que conjugarse con ellos para que la gente verdaderamente se beneficie. En la planta tienen agua, que es fundamental porque es el producto que se debe tener para los enfriamientos, agua dulce o agua salada, y tienen las dos, tienen terreno, tienen el puerto, que es maravilloso, tienen ferrocarril, tienen clima, tienen una valle agrícola de los más ricos de México, tienen todo lo que estamos ofreciendo; entonces, tienen que contribuir al desarrollo y bienestar de la gente.”

El gran empresario hotelero mochitense agregó que los proyectos de desarrollo de petroquímicas son en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, pero no en zonas tan fértiles y bien posicionadas geográficamente como esta zona.

“Esta zona tiene todo, es privilegiada, si no no estuvieran aquí, pero ese es el precio que se paga por el progreso. El choque que hay entre el medio ambiente y el progreso no es nuevo, pero ahora nos ha tocado vivirlo y tenemos que salir bien, que beneficien realmente a todas las comunidades, no con dádivas, estamos hablando de compromisos. No tenemos autoridad para hablar de la planta, pero sí de las consecuencias y lo que representa en beneficio de la región y de las comunidades aledañas.”

EL PERFIL

Nombre: Roberto Balderrama Gómez

Lugar y fecha de nacimiento: San Blas, Sinaloa, 26 de octubre de 1935

Estudios: Abogado por la Universidad de Guadalajara

Esposa: Vilma García López

Hijos: Cynthia, Mauricio, Roberto, Orlando, Romina, Bernardo y Daniela.

Trayectoria: Empresario hotelero, promotor turístico e historiador.