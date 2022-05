"El cuarzo da buenas vibras": Don Juan se dedica al comercio de estas piedras en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Juan Aguirre dijo ser originario de la Ciudad de México, pero desde hace más de 32 años decidió radicar en esta ciudad de Los Mochis para dedicarse al comercio de cristales y piedras de cuarzo.

Dijo que recuerda con exactitud cuándo llegó a esta ciudad de Los Mochis, pues ese día se realizó el asalto a Banamex, en 1988.

“Es, como dicen, tomé agua de aquí de Mochis y pues me quedé amarrado; me casé con una hermosa muchacha de aquí e hicimos una bonita familia, pues tuvimos cinco hijas”, señaló.

Don Juan, como lo conocen sus clientes y amigos, señaló que la venta de cristales y piedras de cuarzo le han dado para comer, vestir, darles estudios a sus hijas y en general para darle lo necesario a su familia.

Dos años fuera

Asimismo, dijo que cuando estuvo en su punto más alto de la pandemia de Covid-19 se fue a la Ciudad de México, pues el trabajo era escaso en esta ciudad por las restricciones sanitarias.

“Toda mi vida como comerciante en esta localidad la he hecho en las diferentes esquinas del primer cuadro de la ciudad. Casi toda mi familia, la que vive en la Ciudad de México, se dedica al comercio de estas piedras, pues al final del día sí es negocio”, enfatizó.

Don Juan señaló que tuvo la fortuna de tener unas hijas dedicadas al estudio, pues cuatro de las cinco ya terminaron sus carreras profesionales y están trabajando.

“Aquí llegué cuando tenía como 20 años se edad, ahorita tengo 52 y pues, gracias a Dios, me ha ido bien en términos generales”, subrayó.

El comerciante de piedras y cristales dijo que la “especialidad de la casa” es la venta de un costalito color rojo, el cual lleva nueve diferentes cuarzos, “es para contrarrestar las malas vibras”, enfatizó.

Asimismo, dijo que el cuarzo es una piedra poderosa, pues es energética, repele las malas energías y atrae las buenas vibraciones.

“El cuarzo es un mineral protector para quien lo lleva encima”, subrayó.

Juan José lleva 32 años de vender cristales y piedras de cuarzo. Foto: Óscar Flores/ Debate

Juan dijo que hay días que llega a vender hasta 20 bolsitas que tienen un costo de 50 pesos cada una; no obstante, las ventas son muy caprichosas en estos días.

“Todos los días de la semana trabajo, estoy como unas ocho horas diarias para que pueda salir una venta buena y haya para comer”, señaló.

Don Juan dijo que en los años 80 había bonanza de dinero, pues la gente podía comprar muchas cosas con su salario, ahora no alcanza para nada el dinero.

Precisó que en los años que llegó a esta ciudad no había casi nada y que la ha visto crecer, sobre todo porque ha sido junto a su familia, pues esta ciudad de Los Mochis tiene algo especial que lo hizo que se quedara a pesar de que en la Ciudad de México está su familia, sus padres, tíos, primos, hermanos, así como algunas cosas que dejó por venirse a vivir a Los Mochis. “No sé qué tiene esta ciudad que desde que llegue me gustó y ya no me ha interesado regresar”.