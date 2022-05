"El de arriba siempre me cuida": Don Chayo sigue en el oficio de albañil y comerciante en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de contar con 72 años de vida, Rosario Velázquez sigue en el oficio de albañil y comerciante en el tianguis que se instala todos los sábados en la colonia Tabachines 1, en la ciudad de Los Mochis.

Dijo ser originario de Guasave, Sinaloa; ha visto pasar la vida y el tiempo, a estas alturas de la vida se encuentra prácticamente solo, pues hace tres meses murió su esposa; y sus hijos, desde que se casaron, llevan su vida independiente.

Don Rosario señaló que está agradecido con Dios la vida que le ha dado, pues asegura que en su momento disfrutó a su familia.

“Toda mi vida he trabajado, no tuve la oportunidad de estudiar. En mi casa era más importante llevar dinero que ir a la escuela”, subrayó.

Asimismo, dijo que actualmente todo lo que hace es para él mismo, es decir, el dinero que gana y que le llega a través de la pensión del gobierno federal es una bendición, pues con ello es con lo que se mantiene.

Don Chayo, como lo conocen sus amigos y familiares, reconoció que cuando tiene un poco de dinero se va a la ciudad de Tijuana con una de sus hijas y que, estando allá, trabaja como albañil, pues a pesar de estar con su hija, no le gusta que le regalen las cosas.

“Yo, a pesar de que tengo en donde llegar, no me gusta que me regalen las cosas, prefiero trabajar y ganar mi dinero”, subrayó.

Don Chayo aseguró que trata de estar al día con el pago de los recibos del agua y de la luz, pues sabe que si se atrasa, se le acumulará la deuda y ya no podrá pagar, por ello hace el esfuerzo de no acumular deudas.

“De aquí del tianguis no saco mucho dinero. Sí alcanzo a ganar unos pesos, pero salgo más que nada para distraerme, para no estar en casa solo”, señaló.