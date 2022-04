El deleite de comer una torta: Matilde trabaja en una caseta móvil en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Matilde Heredia Valenzuela es una de las miles de madres de familia que se ven en la necesidad de buscar un trabajo para poder apoyar a su pareja para que pueda ingresar un poco más de dinero para el sustento del hogar.

Matilde dijo que es originaria de Zapotillo Viejo, en el municipio de Ahome, y que desde hace varios años trabaja como empleada en una caseta móvil de las muy conocidas y tradicionales tortas frías llamadas Don Lupito.

La empleada señaló que trabaja ocho horas diarias y que solamente descansa un día a la semana, jornada que ha realizado desde hace dos años, tiempo en el que asegura ha estado a gusto, debido a que se apega a sus necesidades económicas y el tiempo que necesita en su hogar.

La rutina laboral

“Desde hace dos años estoy en este punto, realizo esta rutina laboral, trabajo ocho horas diarias, descanso un día a la semana, y pues aquí estoy, ya que es un trabajo en donde no gano mucho, pero es en donde quiero estar, pues hasta ahora es lo que necesito para apoyar a mi familia”, subrayó.

Matilde señaló que las tortas frías las vende preparadas y que solamente cuando los clientes le piden el alimento les agrega los aderezos, pero que básicamente se las entregan preparadas, por lo que su trabajo sería la venta, no la preparación de las tortas.

“Yo comencé a trabajar porque en mi casa no alcanzaba con un sueldo, mi esposo trabaja, pero es insuficiente, por ello me vi en la necesidad de salir a trabajar y así poder llevar un poco más de dinero a la casa para no estar en una situación difícil”, subrayó.

Asimismo, la señora Matilde señaló que actualmente en su casa están su esposo y una hija, pues su hijo mayor ya está casado y vive de manera independiente; sin embargo, aun así se ve en la necesidad de trabajar para poder salir adelante con su familia.

“Yo aquí no gano mucho, pero estoy a gusto, me gusta estar en este trabajo, llevo dos años y estoy muy bien aquí, despachando las tortas Don Lupito”, enfatizó.

Asimismo, Matilde reconoció que contrario a lo que ha ocurrido en otros giros comerciales, la pandemia del Covid-19 no les afectó mucho en ls ventas de las tortas frías, ya que las ventas continuaron sin problema.

