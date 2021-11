El desfile Jesús es la onda no se realizará tampoco este año en Los Mochis

Sinaloa.- Por segundo año consecutivo, el desfile Jesús es la Onda, que cada año se realizaba a mediados de diciembre para anunciar la Navidad, este 2021 tampoco se podrá llevar a cabo en la ciudad de Los Mochis.

Joas González, pastor de la congregación cristiana Jehová Nissi, informó que las condiciones no son las adecuadas por la pandemia del Covid-19.

“Es muy difícil controlar a la gente, simplemente se agolpa, se junta, y no tendríamos la manera de poner control sobre toda la gente que va y no queremos ser causa de que algo malo les suceda”.

Dijo que están orando a Dios para que la pandemia se vaya y poder hacer el desfile el próximo año.

"Estamos esperando y orando mucho a Dios para que esta pandemia se vaya y que podamos con toda seguridad y toda paz volver a ser nuestro desfile".

Asimismo, informó que siempre están buscando que la gente conozca a Dios, y que el hecho de que no se vaya a hacer el desfile, no quiere decir que puedan no hacer otras actividades como un congreso que está en puerta.

"Estamos preparando un congreso dentro de 3 semanas con sede en el salón Figlos, al cual la población está invitada para que conozcan la palabra de Dios".