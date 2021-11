El día 30 de noviembre habrá informe de investigación en el Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El día 30 de noviembre es la fecha límite para que se tenga un informe detallado sobre las inconsistencias o irregularidades que pudieron haberse encontrado en los números que dejó la pasada administración de Ahome, confirmó Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome recordó que actualmente se lleva a cabo una investigación por diferentes áreas; sin embargo hizo hincapié en que no ha tenido tiempo de analizar los avances pues está ateniendo las necesidades de la ciudadanía.

“Está trabajando ahorita el Órgano Interno de Control y todas las áreas que tienen que hacerlo, vamos a esperar a que termine el mes porque acuérdense que tenemos 30 días para hacer el acta correspondiente de todas las diferencias que podamos encontrar nosotros de lo que ellos (autoridades pasadas) nos entregaron”, indicó.

En ese sentido, precisó que se tiene hasta el 30 de este mes para presentar el resultado de la revisión y las anteriores autoridades tendrán 30 días también para dar respuesta a las mismas.

“Nosotros tenemos hasta el 30 de noviembre para decirles lo que nos entregaron o las irregularidades que encontramos, ya después tendrán todo el mes de diciembre para contestarnos. No, me dedico a revisar lo de atrás o me dedico a tratar los temas de interés como lo estamos haciendo”, destacó.

Para finalizar aseguró que estas primeras dos semanas de su gobierno han sido muy productivas con una sorprendente respuesta de los ahomenses.

“La respuesta de la gente creo que ha sido favorable y que mejor respuesta que el Buen Fin, en donde se superó la meta”.