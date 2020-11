El diputado Iván Ayala rinde su segundo informe legislativo

Los Mochis, Sinaloa.- Tomando como escenario el imponente Teatro Ingenio de Los Mochis, el diputado federal Iván Ayala rindió su segundo informe de actividades legislativas.

"Prometimos que íbamos a hacer diferentes para cambiar la política y regenerar la vida pública, lo estamos cumpliendo. Hemos dado una lucha tenaz y porfiada para pagar la deuda histórica con los olvidados de siempre y con los anhelos de libertad de la ciudadanía", expresó en su mensaje a los asistentes.

El diputado morenista añadió que desde la Cámara de Diputados han creado el soporte jurídico para avanzar en el combate de la corrupción y la impunidad.

Comentó que en lo social los programas del gobierno federal han sido sin duda un gran apoyo para la población en estos momentos por la crisis de salud.

Asimismo, mencionó que están moralizando la política y poniendo en práctica una nueva ética pública.

No hemos encubierto a nadie, no se actúa bajo consigna y no se permite la impunidad y mucho menos la corrupción".