El doctor Sergio Loza dará el Grito de Independencia en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Será el director del Hospital General de Los Mochis, Sergio Loza Rivera, quién dé el Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre en Ahome.

"Recibimos ayer el llamado para tener el honor de ser parte de esta celebración. La idea es como un reconocimiento del Ayuntamiento de Ahome al personal de salud en estos últimos tiempos ha sido muy importante la labor, siempre es muy importante, pero en esta pandemia del Covid-19, el personal de salud ha jugado un papel muy importante salvaguardando la salud de toda la población", expuso el médico.

Añadió que más que nada es darle un homenaje a todos los trabajadores de la salud.

"El mensaje especial ya lo lleva, el que sea un médico, un trabajador de la salud el que en esta ocasión sea parte de la celebración del grito. Ya lleva un mensaje de reconocimiento a la labor que se hizo, se hace y se ha estado haciendo durante la pandemia, y también lógicamente un reconocimiento al personal de salud que ha caído en el cumplimiento de su deber".

Comentó que el Grito de Independencia es una ceremonia oficial que lleva sus protocolos y habrá que cumplirlos.

"Me siento muy emocionado y agradecido con esta distinción, pero no vamos en nombre de un solo hombre, vamos en nombre de todo el personal de salud y no nada más del Hospital General sino de todo el sector salud, Jurisdicción Sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de todos los médicos y enfermeras, camilleros, rayos x, laboratorio, todo el personal de salud que hemos estado luchando en esta pandemia".

En cuanto a la pandemia, dijo que ha habido una baja en la atención de solicitud de casos e ingresos al hospital por casos de Covid-19.

"Pero esto no nos llama a relajarnos, al contrario, nos hace el llamado para seguir atendiendo las medidas sanitarias que hemos venido repitiendo durante toda la pandemia".

Recalcó que la baja en casos de Covid no es para relajarse sino para seguir llevando las medidas como el uso de cubrebocas, el gel alcoholado, lavado de manos y el distanciamiento social.

"Y si eso nos ha llevado a la disminución de casos y eso nos ha llevado a mejorar el semáforo, pues eso es lo que nos va a llevar a tener completamente la disminución de los casos y que ya no llegue ningún paciente. Eso va a ser lo que nos va a llevar a cambiar semáforo".

Añadió que actualmente el Hospital General cuenta con el 30 por ciento de la ocupación de camas disponibles para la atención de esta enfermedad.

"Cuando antes llegamos a tener el cien por ciento y más y tuvimos que abrir espacios. Actualmente contamos con un 30 por ciento de ocupación".