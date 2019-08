El dren Juárez, uno de los riesgos de inundación en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel , ha logrado que el presidente Andrés Manuel López Obrador asigne los primeros 70 millones de pesos, de 260 que se requieren, para desviar hacia el dren Buenaventura el dren Juárez, uno de los causantes de las inundaciones en la ciudad de Los Mochis, la pregunta es ¿qué se puede hacer mientras tanto para que esas aguas ya no sean un riesgo para la ciudad de Los Mochis?

Para colegios de ingenieros, conocedores de la materia, ejidatarios, líderes y ahomenses, el problema del taponamiento que impide la descarga del dren Juárez hacia el mar continúa siendo una prioridad. Por eso ven con urgencia que se permita destruir, aun en contra de los ecologistas y ambientalistas, el mangle y lirio acuático que impide la fluidez de las aguas en la desembocadura al mar.

En recorridos que reporteros de EL DEBATE han hecho por la obra hidráulica, se ha podido constatar que el dren Juárez, obra que conduce al mar la mayor parte de las aguas residuales que se generan en la ciudad, presenta casi el mismo problema de recarga de las aguas residuales que conduce a la altura de la curva ubicada cerca del ejido Bachomobampo, que se observaba ahora también y es reflejo que el problema del taponamiento persiste en la marisma, donde se mantiene el tapón en la descarga hacia el mar y, por tanto, el riesgo de que vuelvan a presentarse inundaciones graves en la ciudad, en caso de que vuelvan a presentarse lluvias extraordinarias. Al no tener salida, el agua se estanca hacia atrás y eso es riesgoso en tiempo de lluvias.

Además, aún es evidente la basura que tiran los pobladores a lo largo del dren. Se pueden ver todo tipo de artículos, desde llantas hasta muebles viejos, como juguetes en desuso y recipientes plásticos al por mayor, que en el caso de una contingencia serían arrastrados por el afluente y el problema sería mayor. Cada año se hace limpieza y se sacan hasta salas y refrigeradores.

Así lucía ayer viernes tras la lluvia la conducción del agua por el dren Juárez/Foto:ELDEBATE

Heriberto Verdugo, presidente del comisariado ejidal del ejido Mochis 2, ha señalado que las peticiones para que se resuelva de fondo el problema del taponamiento que sufre la descarga de este dren se ha venido efectuando e insistiendo ante todas las instancias, pero, lamentablemente, pese al problema de inundaciones que se presentó el año pasado, a la fecha es poco o nada lo que se ha podido avanzar al respecto.

Indicó que eso se observa muy fácilmente en la recarga que trae hacia atrás el dren, además en los serios problemas en las afectaciones de salinidad que se traen en áreas de cultivo que se presentan en las diferentes comunidades aledañas a la obra, donde se estima que entre 600 y 800 hectáreas presentan afectaciones en menor y menor nivel, y eso habla de la necesidad de que se le ponga un remedio final a este grave problema.

Salinidad en tierras agrícolas

Cientos de hectáreas agrícolas aledañas al dren Juárez corren el riesgo de perderse como consecuencia del grave problema de ensalitramiento que se enfrenta a causa del taponamiento que se presenta en la descarga de las aguas negras que debería realizar el afluente al mar.

Heriberto Verdugo Valdez, presidente del comisariado del ejido Mochis 2, ha expresado que el problema debe de resolverse porque ya tiene varios años así, y en todo este tiempo se ha venido acumulando la salinidad en toda esta zona.

“El dren Juárez es precisamente el que debería de arrastrar las aguas negras que genera la ciudad hacia el mar, pero no lo hace porque en la salida hay un taponamiento provocado por el exceso de mangle que impide la circulación libre de las aguas residuales. Está detenida el agua allá en la descarga del dren. Tenemos un taponamiento en la descarga del dren y eso es lo que está causando que nosotros tengamos problemas con nuestras tierras”.

El dirigente campesino precisó que solamente en la comunidad del ejido Mochis 2 ya se tienen 222 hectáreas afectadas en mayor y menor nivel por la salinidad, y el problema es mayor considerando que son varias las comunidades afectadas.

“El problema ya tiene años y no se le ha dado una solución. Hemos estado tocando puertas y esperemos que pronto se lleve a cabo eso que sería retirar el tapón porque es un problema que también afecta al Plan de Guadalupe, Médanos de San Esteban, entre otras comunidades.

Consideró que quitar el taponamiento es necesario porque de otra forma cada año que pase se irán afectando nuevas superficies y lo que se requiere es que fluya nuevamente el agua estancada para que baje la salinidad y se pueden incorporar las tierras afectadas nuevamente al cultivo.

El asunto propicia incluso problemas a la ciudad de Los Mochis porque durante las lluvias no se descargaría el agua rápidamente y se correría el riesgo de enfrentar inundaciones en las partes bajas.

Prioridad la limpieza, más que desviación

La limpieza del dren Juárez en la desembocadura al mar es más prioritaria que la obra de desviación de sus aguas al dren Buenaventura porque si no, “nos seguiremos inundando en Los Mochis y ejidos aledaños”, ha señalado el presidente del módulo de riego Taxtes, Leandro Castro Montoya, durante la presentación del proyecto de desazolve del dren Juárez, realizado por la empresa ICMA (Ingeniería Civil y Medio Ambiente), por el cual pagó el módulo medio millón de pesos con recursos propios de los usuarios.

Llevar a cabo la limpieza del dren Juárez para evitar inundación en la ciudad de Los Mochis tiene un costo de 20 millones de pesos y está a disposición de las autoridades municipales, estatales y federales, agregó el presidente del módulo Taxtes.

“El tapón sigue siendo la premura, si ese tapón de 2 kilómetros 300 metros aproximadamente no se destraba, seguirán los problemas de inundaciones en la ciudad”.

El mayor problema se origina por las malas condiciones de la descarga a las marismas fuera de la competencia del distrito de riego ya en zona protegida”.

Luis Manuel Rivera Villela, excomisariado ejidal del ejido Plan de Guadalupe, en representación de los 8 ejidos que han sido afectados por el dren Juárez en las pasadas inundaciones, señaló que invertir en la desviación del dren Buenaventura no dará la solución, por lo que es casi seguro de nuevo se presente una inundación similar a la del año pasado.

“Se está invirtiendo en una área que no digo que no sea importante una desviación, pero no es la solución a la casi segura inundación de Los Mochis, porque la desviación hacia el dren Buenaventura será antes de llegar a la ciudad, al norte de la ciudad”.

De acuerdo a los especialistas, el dren buenaventura viene a solucionar las aguas de la carretera Internacional hacia el norte, pero todas las aguas negras, las aguas pluviales de la ciudad de Los Mochis, desembocan en el dren Juárez y actualmente el taponamiento no se ha resuelto. Por lo tanto, Los Mochis, como su topografía es plana, la primera inundación que se venga no tendrá capacidad el dren Juárez de sacar toda el agua al mar, pues su desembocadura está completamente azolvada.

Publican licitación para la desviación del dren Juárez

Con una inversión aproximada de 70 millones de pesos en una primera etapa, el Gobierno del Estado realizará los trabajos de desviación del dren Juárez al dren Buenaventura, informó Quirino Ordaz Coppel.

El gobernador del estado anunció que ya fue lanzada la licitación de esta obra, que gracias a la gestión del mandatario estatal y la Comisión Nacional del Agua será una realidad.

En ese sentido, hace un mes que el concurso comenzó y se espera que los trabajos inicien en un lapso de 45 días. El proyecto total requiere de un recurso de 260 millones de pesos, por lo que tendrán que continuar las gestiones para que esta obra sea realizada en su totalidad.

“Quiero anunciarles que ya está saliendo publicada la licitación de la primera etapa del dren Juárez por 70 millones de pesos. Esta primera etapa arrancará en 45 días aproximadamente y es una gestión que hice directamente ante la Conagua, y mañana me reúno con la directora de Conagua en México, pero ya salió la publicación de la licitación”, dio a conocer.

Licitación

La licitación de este proyecto fue publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Establece que las empresas constructoras interesadas en participar podrán hacerlo hasta el día 23 de agosto a las 9:30 horas. Y será el día 25 de septiembre cuando el ganador deberá iniciar la obra.

El funcionario estatal resaltó este tipo de obra que, dijo, sin duda ayudará a disminuir el riesgo de inundación en esta temporada de lluvias, sobre todo por las malas condiciones en las que quedaron las líneas de drenaje y pluviales después de las inundaciones de la tormenta 19-E del año 2018.

Datos del proyecto

De acuerdo a lo establecido en la licitación, se trata de un proyecto que pertenece al sector hidráulico y consiste en aprovechar los drenes existentes para el desvío del dren Juárez hacia el dren Buenaventura.

Se requieren realizar obras y actividades del Ayuntamiento de Ahome para la rehabilitación e interconexión del tramo 0+000 al 4+445 del dren Bayoneta (D-3-122) con el tramo 0+000 al 5+400 del dren Cerrillos (dren D-3-168); este último dren hará la conexión con el dren Buenaventura; los cuales serán rehabilitados para asegurar la amplitud y profundidad necesaria para lograr la conducción de las aguas de excedentes agrícolas y pluviales generadas en aproximadamente 2 mil 300 hectáreas de cultivo de la zona norte de Los Mochis.

