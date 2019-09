El estado ha cumplido con sus trabajadores: Gobernador

Los Mochis, Sinaloa.- Las manifestaciones que hicieron trabajadores sindicalizados del estado no eran necesarias, pues el gobierno les ha cumplido con la entrega de los recursos que se les adeudan, consideró el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Yo creo que no era necesario, siempre hay que privilegiar el diálogo. No me toca juzgar es debieron hacerlo o no pero creo que todo se arregla por la vía de la negociación y, además hemos venido atendiendo y cumpliendo, las diferencias ya se sentará el secretario de Finanzas”.

En ese sentido, comentó que se les aumentó el salario por arriba de la inflación, esto consciente de que los trabajadores son dedicados en sus labores.

Asimismo, dijo que al sindicato se le ha estado pagando, incluso, esta semana se les pagó más de 6 millones de pesos más la mensualidad que son otros 5 millones de pesos.

“De mi administración hay una deuda de alrededor de poco más de 20 millones de pesos, de la pasada quedaron como 80. Es una etapa que vas pagando, vas cubriendo, hay mucho rezago, pero se está atendiendo y yo creo que van a platicar, han platicado con el secretario de Finanzas y hay que encontrar una solución a las peticiones, pero el gobierno está funcionando, está trabajando normalmente”.

El mandatario estatal pidió a los trabajadores que se mostraron inconformes a que se sumen a los proyectos que trae el estado, pero sobre todo, a que vean con buenos ojos las modificaciones en cuestión de operación que se ponen en marcha, como es el tema de la asignación de las plazas.

“Que se sumen a la chamba, son gente de trabajo y siempre traen bien puesta la camiseta del estado. Hay una demanda de las plazas hereditarias, creo que es algo que tiene que revisarse porque también hay restricciones de austeridad, también hay mucho reclamo para que ya no se hereden las plazas y eso es lo que ha generado mucho ruido. Creo que se tiene que platicar”.