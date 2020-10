El fantasma de la sequía asola a ganaderos de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En problemas los ganaderos de la región de Ahome, ya que por la sequía derivada de la falta de lluvias que se presentó en esta temporada, el agua y los pastos ya comenzaron a escasear en los agostaderos y esto repercutirá negativamente en la producción de leche, advirtió Ángel Cota Romero.

El presidente de la Asociación Local Ganadera del municipio de Ahome señaló que una situación como ésta no se había enfrentado en muchos años y lo más grave es que no se le avisora una posible solución en el corto plazo porque todo apunta a que el invierno será seco y prácticamente no habrá lluvias.

"Ahorita traemos una situación muy difícil, estamos batallando por la falta de pastos y estamos batallando también por la falta de agua esto debido a que la lluvia no fueron buenas este año y los represos que tenemos allá en los ranchos y en los agostaderos ya están prácticamente secos porque no agarraron agua".

Precisó que la situación que enfrentan es tan difícil en estos momentos que están transportando agua a los corrales en sus camionetas para que el ganado no se muera de sed.

Indicó que para tratar de hacer frente a esta situación, en estos momentos están tratando arreglar una pipa propiedad de La asociación ganadera que se emplearía para llevar el agua a los ganaderos.

"Es una situación muy difícil porque cuando llueve esos agostaderos agarran agua y la gente se ayuda entre cinco y seis meses ahí y ahorita no va a ver nada de eso y tampoco va haber pastos por lo que estamos pasando una situación un poco dura".

Insistió en que ya tenían rato que no miraban una situación así.

Indicó que por esta misma causa se vendrá abajo la producción de leche, lo que viene a generar otro problema en el sector ya que en esta época del año la leche comienza a escasear de manera natural por el frío o porque las vacas ya están cargadas, y con este factor de que no hay agua ni pastos, se nos va a bajar más la producción de leche.