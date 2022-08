El fortense José óscar disfruta de la cacería tras su retiro de la actividad laboral

Los Mochis, Sinaloa.- José Óscar Burboa Villegas, después de haber laborado por más de 45 años para dos empresas del ramo agrícola, ahora goza de su pensión y de disfrutar su tiempo libre, el cual aprovecha para practicar la cacería deportiva.

Don José actualmente cuenta con 75 años de edad y dijo ser originario de Higuera de Los Natoches, municipio de El Fuerte, tierra que lo vio nacer, pero la mayor parte de su vida la pasó en esta ciudad de Los Mochis por la actividad laboral que tenía.

“Por 32 años trabajé en una Unión de Crédito Agrícola y también trabajé 13 años para otra empresa relacionada con el sector agrícola. Estudié administración agropecuaria, no la terminé, pero sí soy contador privado”, subrayó.

Don José precisó que en 1967 comenzó a trabajar, se casó años después, formó una familia en donde procrearon tres hijas, las cuales tienen carreras profesionales, afortunadamente.

“Actualmente ya no hago nada, me refiero a algún trabajo formal, pues yo ya trabajé lo necesario, ahora me gusta hacer lo que me gusta, entre ello está la cacería deportiva, la cual practico cuando se levanta la veda, pues yo respeto los tiempos de prohibición y me reactivo cuando se termina”, resaltó.

Don José señaló que en ocasiones ha tratado de ayudar a algunos amigos en algunas actividades laborales, pero que le exigen como si le pagaran, por ello mejor prefiere estar disfrutando de su tiempo libre, no tener compromisos con nadie, ya que trabajó lo necesario y ahora le toca hacer lo quiera sin rendir cuentas a nadie, simplemente viviendo el tiempo que le queda de la mejor forma.