El fuego consume el patrimonio de una familia en San Miguel

Los Mochis, Sinaloa.- Un voraz incendio redujo a cenizas lo que había en la casa de una familia en San Miguel Zapotitlán. En instantes, ocho personas lo perdieron todo.

La conflagración ocurrió el 15 de mayo alrededor de las 5:00 de la tarde y fue provocada por un cortocircuito en el interior de la vivienda.

El fuego consumió el patrimonio de Guadalupe Castañeda Urías, construido a lo largo de una vida de trabajo. Se encontraba fuera de su domicilio cuando una vecina le dio la trágica noticia.

“Salí atrás de ella y vi el montón de humo en la casa. En ese momento estaba mi nuera y su niño adentro y mi hijo estaba dormido. Ella salió entre las llamas corriendo, después ya no me dejaron entrar, era puro humo, había mucha gente apoyando, echando agua”, expresó.

Perdieron todo

En medio de la desgracia, habitantes del pueblo dieron aviso a los cuerpos de auxilio y sumaron esfuerzos para sofocar las llamas que sin tregua alguna arrasaron con todo a su paso.

Los vecinos y la gente que estaba en las albercas en la Quinta Flores salieron a echar agua, la acarreaban de las albercas porque con las mangueras no se daban abasto

Cuando llegaron los bomberos, nada se podía rescatar, lo que había en el interior del hogar quedó reducido a cenizas.

“Sentí mucha tristeza, me puse a llorar. Fue todo lo que hice, llorar. Vinieron los bomberos, pero la gente ya había apagado todo cuando llegaron. Los vecinos y toda la gente que pasaba se venían, entraban a ayudar, a apoyar; los bomberos entraron a revisar.”

La familia empezará de nuevo a reconstruir su hogar y solicitan el apoyo de la ciudadanía para mitigar su dolor.

“Perdimos todo lo que teníamos, todo se echó a perder: sala, cocina, camas, ropa, nos quedamos sin nada. Les pedimos que nos apoyen con lo que puedan porque desgraciadamente nos quedamos sin nada. Somos seis adultos y dos niños, mis dos nietecitos.”

Invadidos por la angustia y la desesperación, los integrantes de esta familia conservaron únicamente la ropa que llevaban puesta cuando ocurrió la tragedia.

“Cuando entro aquí me da mucha tristeza. Le digo a los plebes: ustedes métanse a limpiar, yo no; me da mucha tristeza ver mi casita así, me salgo mejor. Gracias a Dios los vecinos han venido a apoyarnos, nos han traído para comer, ayudan con lo que ellos pueden.”

Cuando inició el siniestro, Geraldine Guerrero Mora y su bebé de un año de edad se encontraban en el interior de la vivienda, pero afortunadamente lograron salir con vida de entre las llamas.

“Nos íbamos a acostar cuando de repente se fue la luz y volvió otra vez, y empezaron a tronar un montón de cosas afuera, empezó a salir mucho humo. Cuando salí ya estaba quemado todo, la mayoría de las cosas; salí con el niño, estaba asustada, apenas alcancé a salir.”

Pensando que había personas en el interior del hogar, uno de los integrantes de la familia se adentró en medio de las llamas y resultó herido.

Estaba mi cuñado arriba y fui a hablarle. Pensamos que había alguien más en el cuarto; por eso se metió, pero gracias a Dios no había nadie más, se quemó la espalda

Necesitan ayuda

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse al número 66 81 93 31 91 con Santa Serrano, o si lo prefiere puede llevar sus donaciones al domicilio ubicado en calle Ignacio Allende número 32, frente a la sala de fiestas Quinta Flores, en San Miguel Zapotitlán.

LOS DATOS

UBICACIÓN

PÉRDIDA

A SALVO

