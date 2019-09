El gasolinazo no se nos ha olvidado a nosotros: Héctor Cuen

Los Mochis, Sinaloa.- “El gasolinazo no se nos ha olvidado a nosotros, dicen que tenemos amnesia, pero no tenemos amnesia; ‘habemos’ gente que nos preocupamos y ese garrotazo que nos dieron a los mexicanos el primero de enero de 2017 no se nos olvida”, expuso Héctor Melesio Cuen Ojeda.

El presidente del Partido Sinaloense añadió que el tema sigue y está en la Cámara de Diputados.

“Y se tendrá que discutir en los próximos días. Debe de bajar la gasolina, el diesel y el gas doméstico, porque no estamos de acuerdo con ello, y el pueblo lo demostró con tanta marcha que organizó en su momento para destituir a Enrique Peña Nieto.

Asimismo, mencionó que en el tema del horario de verano la iniciativa está en la Comisión de Energía del Senado de la República, lista para su dictamen para que pase al pleno.

Manifestó que el diputado federal Carlos Iván Ayala también presentó la iniciativa para que ya no haya cambio de horario.

“Él (Iván Ayala) se comunicó con nosotros para seguir de manera coordinada, luchando por ello”, expuso Cuen Ojeda.