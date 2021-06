El gobernador de Durango reiteró el apoyo a Sinaloa para que siga viniendo la gente: Ordaz Coppel

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que el secretario general de gobierno del estado de Durango, Héctor Flores Ávalos, pidió a los duranguenses evitar acudir a Mazatlán por el incremento de casos de Covid-19, Quirino Ordaz Coppel, informó que habló con el gobernador del estado vecino, José Rosas Aispuro, y le reiteró el apoyo para que la gente siga viniendo a Sinaloa.

Hablé con el gobernador, el gobernador no está de acuerdo en esa declaración. Él me reiteró el apoyo a Sinaloa a que siga viniendo la gente, y fue una expresión sin el consentimiento del gobernador".

Expuso que no sabe si las autoridades del estado de Durango se han retractado de manera oficial.

El gobernador de Sinaloa dijo que es más que seguro venir a Mazatlán.

"Es más que seguro. Los sinaloenses nos sentimos orgullosos de nuestra tierra y vamos donde se nos antoje, con esa libertad, tranquilidad, porque tenemos las mejores playas y la mejor gente y la mejor comida".

Añadió que esta situación ha hecho ruido, pero que lo importante es que ya se hizo un reconocimiento de parte del gobernador de Durango, de realmente seguir apoyando a Sinaloa y que lo hará siempre para que el turismo siga avanzando.

El mandatario estatal mencionó que es una realidad que los casos de Covid-19 se han disparado en Sinaloa y que hay más relajamiento.

"Sí, y lo hemos comentado mucho, es una realidad, hay más relajamiento. Creo que tenemos que ponernos todos más las pilas y reforzar más las acciones preventivas para evitar más contagios".

Añadió que lo que se tiene que lograr es que la vacunación avance más rápido para que llegue a más gente y esté más protegida la población.

Ordaz Coppel comentó que la situación hospitalaria se ha incrementado por este virus.

"Se ha incrementado, sí ha habido incremento en los hospitales; gente también más joven, familias, incluso. Entonces, se están atendiendo, pero sí es un tema que ahí está, que es una realidad, que sí se ha incrementado, no solo es en el caso de Sinaloa, pero lo que a nosotros nos interesa es Sinaloa y sí necesitamos mucho la participación, colaboración, conciencia de parte de la sociedad".

Destacó que hay medidas preventivas de parte de los gobiernos municipales y estatales y cada quien está haciendo su parte, pero que esta es una tarea donde se requiere mucho la colaboración de la gente.

"Aquí cabe que el cubreboca se use, se emplee, se aproveche y que se mantengan siempre las distancias y cuidar a nuestros adultos mayores. Yo no soy de hacer las cosas a la fuerza, yo siempre he creído en la responsabilidad de la población".

Agregó que sí hay que estar anunciando medidas, pidiéndole a la gente su participación, y que eso ha dado resultado.

"Pero ahorita frente a ese relajamiento que hubo, creo que tenemos que volver a reforzar y también no olvidar que estamos en un mes donde vienen las vacaciones. Por eso, es que sí necesitamos tener mayor cuidado".

De esta manera, Quirino Ordaz Coppel, llamó a los sinaloenses a cuidarse mucho contra este virus, a que usen el cubrebocas y mantengan la distancia.

"Sí ya sabemos qué es lo que funciona, hay que hacerlo. Además, hay más vacunas, hace tres meses no había el nivel de gente vacunada como es hoy, arriba de 800 mil sinaloenses".

