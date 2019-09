El gobernador ha respondido por Ahome: regidores priistas

Los Mochis, Sinaloa.- “A poco más de 10 meses de gobierno, quien ha rescatado al municipio de Ahome ha sido el Gobierno del Estado por instrucción del propio gobernador Quirino Ordaz Coppel y no por iniciativa del alcalde Billy Chapman”, declaró Raúl Cota Murillo.

El regidor y coordinador de la bancada priista en el Cabildo ahomense aceptó que el tema de los drenajes colapsados ha rebasado a la administración, pues aunque se ha atendido, el problema ya cobró la vida de dos personas.

Reconocimiento

“Viendo los avances de trabajo y tomando en cuenta la gran aportación económica que ha dado el gobernador han sucedido hechos lamentables, no me quiero imaginar en el sentido que el gobernador no nos apoyara, no nos diera su respaldo al municipio. La realidad es que tuviéramos un hecho penoso, lamentable; sin embargo, yo creo que estamos a tiempo”, indicó.

Asimismo, dijo que ya no es válido que el alcalde excuse los problemas culpando a las administraciones anteriores, que si bien dejaron cosas pendientes, es al actual gobierno a quien le corresponde darle respuestas a la ciudadanía.

“No es válido el querer señalar a las administraciones anteriores cuando el trabajo se ha dejado de hacer por parte de la actual administración”.

Cota Murillo aprovechó para hacer un llamado a las autoridades municipales para que destraben recursos y pueda atenderse el gran problema de drenajes colapsados en la ciudad.

“Yo estoy de acuerdo que el problema no lo originaron ellos, los originó la naturaleza, pero la responsabilidad del servidor público es informar a la ciudadanía y es delimitar las situaciones en donde estén esos problemas, cosa que no se ha hecho”, asentó.

Revisarán recursos

Por su parte, la regidora del PRI Rosa María López Ramírez lamentó el accidente del pasado sábado que cobró la vida de un joven al ser aplastado por un camión que cayó en un socavón, por lo que advirtió que no esperarán a que suceda otra desgracia, por lo que adelantó que analizarán las finanzas del municipio.

Esto a fin de que se busquen los mecanismos para que el recurso con el que se cuenta sea destinado a atender en medida de lo posible este problema.

“Comentó el alcalde que en el caso de que las finanzas no lo permitan había una facilidad de un crédito. Como regidores vamos analizar y como parte de la Comisión de Hacienda yo creo que es un tema que sí tenemos que analizar y pensar y entre todos buscar una posible solución”, precisó.