El gobierno Federal ha fallado: CNTE

Los Mochis, Sinaloa.- Las promesas que el gobierno Federal hizo en torno a prestaciones laborales y de salud quedaron únicamente en promesas, aseguró Manuel Barrera.

El maestro adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Los Mochis se refirió a la atención que presta actualmente el ISSSTE argumentando que cada vez es más decadente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Los profesores tenemos ISSSTE pero el servicio es malo, no hay para hacer tomografías, no hay especialistas, teníamos 48 camas para casi 150 mi, derechohabientes, cómo se va a atender la necesidad de la gente, porque además no sólo es Ahome, sino de los cinco municipios del norte”.

Leer más: Maestros de la CNTE rechazan el nuevo calendario escolar en Los Mochis

De igual forma, se refirió a que el tema de salud debe ser una prioridad para el gobierno no sólo Federal sino de los tres niveles de gobierno.

“Lo más importante es que atiendan el tema de la salud, con nosotros por ejemplo, ni la mitad de los niños cuentan con servicio médico, no tienen seguro ni ISSSTE y el Insabi todo te lo cobra, entonces, si no garantizamos que los niños y familias tengan acceso a la salud pues esto no se puede”, enfatizó.

De igual forma, comentó que desde hace tiempo, especialmente desde el inicio de la contingencia sanitaria las escuelas han decaído más, considerando por ello, que no hay condiciones para un regreso a clases.

“Lo primero que ocupamos es que los padres de familia y maestros es que los tres niveles de gobierno atiendan las necesidades materiales de las escuelas, es un desastre en las escuelas, todas tienen problemas de agua, drenaje, de luz, lo hemos dicho, que atiendan estas necesidades”.

AMLO realizará consulta ciudadana en agosto para enjuiciar a expresidentes

Síguenos en