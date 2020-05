El grupo del alcalde de Ahome ha faltado mucho al respeto a grupos de Morena: regidor Ramón López

Los Mochis, Sinaloa.- Como muy desafortunada calificó el regidor Ramón López Félix la respuesta que presentó el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, al pedir que el presidente del CEN de Morena valide su militancia y confirme la firma de su nombramiento como coordinador de este partido en el Cabildo.

El regidor, quien recientemente renunció al PT y dio a conocer su nombramiento como coordinador de la bancada de Morena en el Cabildo ahomense, expuso que el desconocimiento que está presentando el secretario se le hace muy incongruente.

“Porque en estos tiempos ellos tienen acceso a la información y mediante una llamada ellos pueden hablar al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y verificar la veracidad del documento. No está cuestionando nada más al doctor Ramón López Félix, está cuestionando al Comité Ejecutivo Nacional”.

Añadió que si el secretario tiene argumentos para decir que no es verídico su nombramiento, que lo haga público y que presente la denuncia correspondiente.

Mi pregunta es por qué el secretario no quiere que el doctor Ramón López Félix sea coordinador de una bancada, que le dé respuesta a los medios sobre por qué no quiere que Ramón López Félix ingrese a la coordinación de Morena”, cuestionó el regidor.

Faltas de respeto

Añadió que el grupo del presidente municipal le han faltado mucho al respeto a los grupos de Morena.

“Pienso que ya es tiempo de que nos sentemos a platicar y a negociar, que sepan que nosotros también somos gobierno. La comunidad no votó para darle un cheque en blanco al grupo VIC, la gente votó por Morena, no por el grupo VIC”, dijo.

Piden de nuevo reunión con regidores

En cuanto a las reuniones que se han dado a conocer del alcalde con algunos regidores, mencionó que ya le hicieron un escrito donde le han solicitado una comparecencia.

“Nosotros queremos ser parte, que nos deje opinar, que nos deje trabajar, y él nos negó e hizo sus argumentos para no llevar a cabo un Cabildo en base a la pandemia; él se escuda, a lo mejor, o no sé qué quiere proteger, la verdad. Para mí no son válidos sus argumentos”.

López Félix expresó que las indicaciones del presidente de la República es darle transparencia al uso de los recursos públicos.

Y se deben transparentar y escuchar las diferentes expresiones de los demás partidos porque hay regidores que los representan en el Cabildo.”

Para entender...

Gobierno municipal rechaza a López Félix como coordinador de Morena en el Cabildo

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, rechazó el nombramiento de Ramón López Félix como coordinador de los regidores de Morena en el Cabildo, por considerar falsa la firma del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Le dicen que valide el nombramiento y la militancia del regidor para convertirse en coordinador de morenistas.

