El joven Martín corretea la vacuna contra Covid-19 hasta Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Martín Pacheco Sánchez, de San Blas, El Fuerte, no pudo ser vacunado contra Covid-19 la semana pasada cuando se llevó a cabo la aplicación del biológico en su comunidad, puesto que se encontraba trabajando en Los Mochis y fue necesario “corretear” la oportunidad de ser vacunado.

Ayer, mientras se desarrollaba la jornada de vacunación en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, Martín llegó y se formó en la larga fila bajo los rayos del sol para llegar a la puerta y apenas preguntar si podía ser beneficiado con la vacuna sin ser habitante de Los Mochis.

Tras explicar su situación, los servidores de la Nación le permitieron entrar y aprovechar la vacuna.

Entrevistado para Debate, Martín dijo sentirse nervioso pero no por la vacuna, sino por la cámara que grababa su mensaje y respondía preguntas para este periódico.

“No, no tengo miedo, tampoco estoy nervioso por la vacuna, lo que me pone nervioso es la cámara, nada más. No puede ponerme nervioso algo que es positivo para mí y mi salud”, explicó el joven mientras esperaba ser vacunado.

El joven fortense aprovechó para exhortar a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad de vacunarse, ya que con ello, dijo, se cuidan ellos y cuidan también a todos los miembros de su familia.

Pidió a los jóvenes no creer todo lo negativo que se dice de la vacuna, pues si no fuera buena y benéfica para la salud de todos los mexicanos, dijo, no la estuvieran aplicando de manera masiva.

“Que no se crean las mentiras de lo que se dice negativo de la vacuna, la vacuna es buena para prevenir estos problemas de salud por los que estamos pasando. No tiene nada de malo, son puras mentiras de que nos va a hacer daño, solo nos va a generar anticuerpos. Ojalá hubiera más vacunas para todas las enfermedades, estaríamos más sanos o al menos prevendríamos más enfermedades.”

Dijo que es mejor prevenir que la enfermedad los tumbe o, de ser posible, prevenir la misma enfermedad a aguantarla después.

Vale más prevenir que otra cosa”, insistió.

Martín Pacheco Sánchez reconoció que el estar en esa silla esperando la vacuna es una gran oportunidad, por lo que llamó a los jóvenes y a todas las personas que por alguna razón no pudieron vacunarse, a que correteen las jornadas de vacunación hasta ser beneficiados con esta gran oportunidad para todos.

