El lunes inicia el Canje de Armas de Fuego en Ahome; habrá recompesas de hasta 6 mil pesos

Ahome.- Un arma de fuego en casa es un riesgo potencial para la familia, es por ello que la SEDENA y el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ahome, convocan a participar en la Campaña de Canje de Armas de Fuego del lunes 06 de junio al domingo 19 del mes en curso.

El objetivo del programa es prevenir un disparo accidental, alejar el riesgo del suicidio y evitar un homicidio, por lo que se garantiza la confidencialidad y seguridad del ciudadano, siendo el proceso completamente anónimo.

El centro de canje estará ubicado en palacio municipal con un horario de las 9:00hrs. A las 15:00hrs.

De lunes a Domingo y estará a cargo de personal especializado de la SEDENA mismos que clasificaran el arma según su tipo para que personal administrativo entregue el monto en efectivo establecido según la clasificación de la arma.

Los tabuladores son de la siguiente manera: armas permitidas por ley, recibirán 2 mil pesos (Pistolas, Rifles, Revolvers y Escopetas); armas no permitidas por ley de uso exclusivo del Ejército, serán acreedoras de 4 mil pesos (Pistola, Rifles, Revolvers, Escopetas y Carabinas) y a las armas no permitidas por ley con efectos de alto impacto, se les entregará 6 mil pesos (Pistolas subametralladora, Fusiles automáticos y semiautomático, Ametralladoras ligeras y pesadas, Morteros y Granadas.

Además como gratificación extra se otorgará un celular o tableta a quien canjee un arma nueva o en excelentes condiciones.

Julio César Romanillo Montoya, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo algunas recomendaciones para el traslado seguro de sus armas de fuego, dijo que como primer punto es importante que la persona confirme que el arma esté descargada, además de que con toda confianza pueden solicitar ayuda para el traslado comunicándose al 911 y si se vive en una sindicatura o ranchería pueden acercarse al Síndico o Comisario para que brinden el apoyo pertinente.

Te recomendamos leer:

“Recomiendo que aquella persona que traslade el arma lo realice de una forma muy responsable, que esa arma no la traiga en su ropa, que no la traiga a la mano en el trayecto, es decir si viene en un vehículo que la ponga en la cajuela, si viene en una Pick up que la ponga debajo del asiento esto para evitar una malinterpretación de que trae un arma de fuego para utilizarla”.

El secretario agregó que, las armas que se canjeen serán destruidas por elementos del 89 Batallón de Infantería y reiteró que el procedimiento es completamente anónimo.