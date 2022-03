El lunes se define permanencia o salida de Ramón López en Salud Municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que tiene varias encomiendas en el ámbito profesional particular, Ramón López Félix analiza su permanencia o salida de su cargo como director de Salud Municipal, confirmó el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado al respecto el funcionario municipal comentó que este jueves sostuvo una reunión con el aún funcionario a fin de conocer su situación y poder buscar una solución puesto que para el puesto se requiere un tiempo de 24/7, demanda que se le está complicando.

"Platicamos con el buen Ramón, es una persona que yo estimo. Me dice que ahorita se le juntaron las cosas, él siente que no está en el mejor momento para poder estar las 24 horas del día tendiendo la responsabilidad como director porque él trabaja en el Seguro Social, en el Hospital General, atiende en su consultorio privado y en un acto de mucha transparencia, mucho profesionalismo dice que va a tomar una decisión, que va a platicar conmigo el próximo lunes, yo le dije que las puertas con nosotros siguen abiertas pero lo único que le pedí a todos mis servidores públicos es 24/7", indicó.

En ese sentido, insistió en que será el lunes próximo cuando ya se tome una decisión, mientras tanto, López Félix permanecerá al frente de la dependencia de salud atendiendo los programas y necesidades que tienen aclarando que cuando éste decidió sumarse al proyecto ya sabía la demanda que requería.

"Él tenía que tomar una decisión cuando se me invitó, claro que yo sabía que estaba muy ocupado pero él aceptó lo que yo le estaba pidiendo y entiende y acepta que no lo está pudiendo dar, tendrá que tomar una decisión si deja la dirección de Salud Municipal o deja las otras actividades".

Por último, comentó que aunque no se tiene una decisión final ya tiene algunas propuestas de quienes pudieran ocupar este cargo.

"Siempre hay como tres o cuatro atrás de los actuales. Jesús Caudillo es mi amigo pero son varios los que están, no podemos retener a nadie lo más importante aquí es que la honestidad de ellos antes de que la ciudadanía se los empiece a demandar porque no los atienden. Es una administración muy intensa ustedes lo han vivido y lo menos que pueden hacer es cumplir el nombramiento que se les asignó y el juramento que ellos hicieron entonces al que no pueda que lo diga y sin ningún problema tan amigos como siempre".