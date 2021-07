El mayor aprendizaje es dar uso educativo a la tecnología: psicóloga educativa de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- “Los estudiantes entendieron o aplicaron lo que ellos ya traían de años atrás: que el uso de la tecnología es educativo, con la educación a distancia le encontraron un fin productivo, porque antes era más la práctica en cuestión de juegos, de distracción y creo que se vio ahora el uso de tecnología como algo que podía potencializar el desarrollo”, expresó Diana Jazmín Martínez Sandoval en entrevista para Debate.

La psicóloga educativa de Los Mochis resaltó que el uso de la tecnología llegó para años posteriores; además, la especialista consideró que el impacto fue a aprender a desarrollar todo esto como algo positivo, el usar la televisión, la radio, el internet como un medio de aprendizaje, no nada más como algo de entretenimiento.

Lado humano

Dijo que todos los que estuvieron involucrados en este proceso de educación a distancia, tanto como docentes, padres de familia y sobre todo alumnos, son algo primordial, “pero que no nos olvidemos que al final de cuentas somos seres humanos y que a lo mejor detrás de una pantalla podíamos ver una cara, pero no podíamos ver una emoción y no podíamos ver un estilo de vida que, a la mejor, limitaba las condiciones, pero que la motivación, las ganas, las fuerzas y la empatía fue lo que sacó adelante todo este proceso”.

Resaltó que aun cuando se terminó el ciclo escolar como el anterior, este fue todavía diferente, pues se vivió en su totalidad a distancia.

“Solamente que, con una gran ventaja, el hecho de que tuvimos ese proceso de meses en el ciclo anterior, en donde todos los involucrados dentro de la comunidad escolar estábamos en la incertidumbre de cómo era ese trabajo a distancia, de cómo era el proceso que se llevaba cuando el trabajo era presencial y en las aulas. Durante este ciclo fueron muchas situaciones adversas que se vivieron, muchas situaciones, quizá de incertidumbre, quizá otras también positivas dentro del proceso que como padres y docentes ya se tenía un poco de experiencia en llevar ese trabajo a distancia, había quienes tuvieron que adaptarse a los medios que tenían, que en este caso fueron televisión, radio, internet, pues de alguna manera proporcionar a los alumnos en condiciones que cada uno de ellos tuvieran, pero también se sumaron situaciones como cuestiones de salud, tener estabilidad económica, que en muchos casos hubo cuestiones de seguridad y autoestima en los estudiantes y en muchos casos también de depresión.”

Dinámica de trabajo de la psicóloga Diana Martínez con docentes durante la pandemia. Foto: Debate

Autodidacta

Resaltó que el alumno debió entender que ahora es el propio constructor de su conocimiento, es quien va a terminar siendo autodidacta.

En esta pandemia de Covid-19 se escuchó mucho las palabras: empatía, resiliencia y socioemocional, “donde entendimos que no solamente un contenido y un número nos va a dar el aprendizaje para la vida, sino también en el aprender a llevar todo eso que estamos viviendo a la práctica y a la realidad de nuestro contexto también”.

Martínez Sandoval explicó que en este ciclo escolar, contrario al anterior, se vivió una incertidumbre y una espera constante de volver al trabajo presencial que, finalmente nunca se dio.

“Aun así avanzábamos y caminábamos, y quizá los niños, los adolescentes y los jóvenes vivían en esa parte, sobre todo con más tensión por la parte de la socialización, pero aun así avanzaron; sin embargo, llegamos a terminar este ciclo sin presentarnos en las escuelas, sin ese proceso de interacción”.

Con relación al fin del ciclo escolar, dijo, se adaptaron las condiciones en su hogar como lo tuvieron que hacer el llevarse la escuela casa, en esta ocasión donde iban a celebrar un logro académico, “un fin del ciclo, que muchas personas pudieran creer que no hubo un aprendizaje productivo, pero donde sí se adaptaron, sí crecieron y se aguantaron, entonces sí lograron llegar a la meta y ya es un triunfo, ya es un logro”.

Cierre de ciclo

Dijo que el fin de ciclo, sobre todo para quienes deben cambiar de nivel educativo es también como vivir un duelo, donde se ve la negación, la aceptación y la adaptación.

“Cuando alguien termina un ciclo necesita cerrarlo, entenderlo, comprenderlo, agradecerlo y de alguna manera aceptarlo. Entonces como padres de familia que en este caso serían los mediadores para que se llegue a dar ese proceso, deben hablar con los niños y de adolescentes, y quizá con jóvenes, porque muchos se vieron perdidos en este proceso, como papás tendrían que hacer esa reflexión como familia.”

La psicóloga educativa consideró importante enfocarse mucho en la parte emocional y en la parte personal, porque en la parte de conocimientos y contenidos no se puede negar que va a haber un rezago al momento de ingresar al siguiente ciclo, pero esa parte se pone en práctica lo que se aprendió de ser autodidactas.

“A esta parte de concluir, de terminar un ciclo, vuelvo a la frase que menciona de que es un ciclo diferente pero único; un ciclo que nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, muchas pérdidas también, pero aun así el hecho de estar aquí, de continuar, de permanecer, de tener una meta fija y de querer sacar adelante todo este proceso, que estamos viviendo todos, yo creo que esa es la clave para poder vivir tranquilos, para poder estar felices, para disfrutar lo que ahorita tenemos, que es la parte de fortalecer el núcleo familiar, ese acompañamiento y ese sentir que nos va a seguir sacando adelante de toda esta situación.”

