El miedo a vacunarse es respetable, pero ilógico: Empresario de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El requisito impuesto por el presidente municipal de Mazatlán de presentar el comprobante de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a áreas públicas pudiera parecer una medida que atenta contra los derechos constitucionales de los ciudadanos y es entendible, pues cada quien deberíamos tener la libertad de decidir respecto a vacunarnos o no hacerlo, sin embargo, cuando nuestro derecho violenta los derechos de los demás nos parece adecuado que se implementen las medidas necesarias, dado que la ciudadanía debería ver la vacunación, más que como un derecho, como una obligación por el bien de uno mismo y por el bien de los demás, consideró José de Jesús Ramos Ortiz, presidente de Coparmex Los Mochis.

"Quien crea que vacunarse es perjudicial, que no lo haga si no lo quiere hacer, pero que se atenga a las consecuencias que ello tendrá, el que no pueda entrar a espacios públicos pudiera ser una de esas consecuencias que probablemente se infecte o infecte a su familia puede ser otra, aquí el llamado es a la civilidad de todas las personas, nada puede ser peor que infectarnos o infectar a nuestra familia por un miedo respetable, pero ilógico", agregó.

Incluso en los centros de trabajo, dijo, debería ser una estrategia de los patrones también para llegar a un acuerdo con los trabajadores por el bien de cada uno de los colaboradores de cada empresa, "debemos de vacunarnos todos".

