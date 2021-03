El miércoles se nombrará al nuevo secretario del Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A más de una semana de que Juan Francisco Fierro Gaxiola haya decidido pedir licencia para separarse del cargo como secretario del Ayuntamiento de Ahome, esa oficina sigue sin responsable, reconoció Socorro Calderón Guillén.

Entrevistada al respecto, la alcaldesa interina del municipio de Ahome dijo que será el próximo viernes cuando se nombre a quien pudiera ocupar dicho cargo, aunque no descartó que pudiera regresar el funcionario con licencia.

“El día miércoles que es una sesión solemne de Cabildo antes de ella vamos a nombrar al secretario, no les puedo dar nombre pero ese día van a saber porque ese día el secretario ya se quedará para la sesión solemne”.

¿Pudiera regresar Juan Fierro?

“Pudiera ser, se queda abierta la posibilidad, es y fue un excelente secretario, todo un caballero aparte de todo y bueno, ya veremos”.

Cuestionada si dicha oficina está detenida así como los trámites que en ella se llevan a cabo, la funcionaria municipal aseguró que todo sigue su curso, indicando que un trabajador de nombre José Manuel es quien se está haciendo cargo.

José Manuel hace los trámites necesarios y los pasa conmigo y le damos solución, no para nada está detenido, absolutamente nada está detenido, todo sale con la firma mía”, sostuvo.

Por último señaló que al menos los regidores que solicitaron licencia y que no quedaron en las definiciones, este lunes ya se presentaron a sus áreas de trabajo aunque a decir de los funcionarios en las mismas condiciones no sabe nada.

En este caso, la tesorera con licencia Ana Elizabeth Ayala Leyva, Juan Francisco Fierro Gaxiola y el propio alcalde en licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno.

“Hoy se presentaron los regidores que ya no quedaron electos como candidatos y los funcionarios la verdad no me han dicho. Es que era licencia lo que habían solicitado y en la licencia aclara que puede regresar no únicamente cuando se cumpla el tiempo, si mañana por ejemplo mi presidente en suplencia me dice que regresa, ahí está su silla bien cuidada y posiblemente pudieran regresar”.