El movimiento #UnDíaPorTodas invita a mujeres a hacerse presentes el 9 de marzo

Los Mochis, Sinaloa.- El movimiento #UnDíaPorTodas invita a las mujeres a alzar la voz para exigir respeto y seguridad para nosotras, para nuestros seres queridos, y para todos, sin pretextos y también sin ideologías haciéndose presentes en sus actividades diarias el próximo 9 de marzo con un distintivo color rosa.

“Invitamos a quienes compartan nuestra causa a unirse a “Un día por todas” y haciendo visible esta campaña el día 9. Que todo México se vista de rosa y del lema #UnDíaPorTodas en ese día, con lonas o carteles. Queremos que esté presente en empresas, en oficinas, en casas, en escuelas, en universidades. Invitamos a que difundan este mensaje a través de sus redes sociales y sumándose a las acciones que vayan surgiendo de esta campaña. Hoy comienza un camino, un camino para que no sea solo un día por todas, sino una vida segura para todas y todos”, expresó Sofía Miranda Leal en rueda de prensa.

En la rueda de prensa participaron Carmelita Balcázar Rodríguez, representante de Somos Familia Sinaloa –FNF; Mirna Nereyda Medina, fundadora del grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte; Lorena Félix de García, de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, AMSIF; Diana Raquel Bernal, maestra de enfermería y estudiante de medicina; Alba Lina Manjarrez Varela, como representante del ámbito empresarial; Gloria Montaño Iruretagoyena, del grupo Retrouvaille; Mayra Torres Corrales de Fortaleza México y Sofía Miranda Leal, de Somos Familia- Con Participación.

En conjunto dieron lectura a un comunicado que señala que los hechos violentos que han llevado a la muerte a algunas mujeres y niñas, que eran como cualquiera de nosotras, y que se han dado a conocer recientemente, nos han sacudido de manera profunda.

“Nos hemos puesto a reflexionar y nos damos cuenta de que además de estos asesinatos también existe una extendida sensación de inseguridad en nuestra vida diaria. Y esta percepción de inseguridad no es un evento aislado, sino que se hace presente a lo largo de nuestro día y de nuestra vida ordinaria: al subir a un elevador, al esperar el transporte público, al ir pasando junto a desconocidos, por ejemplo. Esa sensación de inseguridad se suma a la que vivimos también por los secuestros de adultos y de niños, y tantas otras tragedias que nos afectan porque afectan a nuestros seres queridos. De esta inquietud nació la convocatoria del 9 de marzo, que todos conocemos”.

Dejaron claro que esa convocatoria surgió para ayudar a reconocer una causa urgente, la exigencia de seguridad y respeto para las mujeres, con la que millones de mujeres nos identificamos. Pero al mismo tiempo no nos identificamos con otras causas ideológicas que algunos quieren asociar con ella. Lo decimos firme y sin dejar lugar a dudas: la seguridad de las mujeres no puede manipularse para otros fines.

Asimismo, expresaron que ante el 9 de marzo: “Sí queremos sentirnos seguras en todo lugar, en nuestros hogares, en el transporte, la escuela o la empresa; Sí queremos sentirnos respetadas sea dentro o fuera de nuestras casas, en nuestros trabajos y siempre; Sí queremos seguridad para nuestras familias, porque todas tenemos padre, y muchas tenemos hijos, hermanos, esposos o novios”

Al mismo tiempo dejaron claro que: “No queremos que se use la violencia como medio para combatir la violencia contra las mujeres; No queremos que haya vandalismo que solo genera un círculo de agresiones y fomenta la impunidad; No queremos que se use la violencia contra las mujeres como una bandera para el aborto. Estamos convencidas de que la vida humana merece protección legal y respeto, antes y después de nacer. La mujer es vulnerable también cuando está en el vientre de su madre”

Quienes estamos hoy ante ustedes somos mujeres mexicanas que alzamos la voz para exigir respeto y seguridad para nosotras, para nuestros seres queridos, y para todos, sin pretextos y también sin ideologías

En este sentido, las representantes de los diversos organismos exigieron a las autoridades que aborden integralmente la seguridad y protección de las mujeres: “Exigimos espacios reales para que todas las mujeres alcemos nuestra voz, sin sesgos ideológicos ni de lucha entre mujeres y hombres; Exigimos alto a la impunidad, con procesos de justicia confiables en un Estado de Derecho sólido; Exigimos leyes que permitan la participación de la mujer en todos los ámbitos sin confrontaciones y al mismo tiempo sin limitaciones; Exigimos apoyos para las mujeres embarazadas y sus hijos en etapa de gestación, para que puedan sentirse confiadas y seguras; Exigimos que la protección de la mujer incluya la protección a las que están embarazadas y la protección legal plena a la vida humana en todas sus etapas, antes y después de nacer, sin discriminar estas vidas por su grado de desarrollo o por su salud o su origen.

Somos mujeres unidas, dispuestas a ser protagonistas en la construcción de la paz, en una manifestación plural, libre y respetuosa que trasciende banderas, partidos e ideologías”