El municipio de Ahome podría enfrentar problemas legales por caso OP Ecología y PASA: síndica

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio si no se hace responsable del costo que genera la operación del relleno sanitario podría enfrentarse a serios problemas legales, declaró Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora de Ahome se mostró preocupada por el conflicto que existe entre las empresas PASA y OP Ecología en cuanto al manejo de estas instalaciones, y reconoció que la propietaria puede cerrar sus puertas cuando así lo considere.

“Se viene lo que dijimos al inicio de este conflicto: una ingobernabilidad y el problema de salud municipal que vamos a tener, en dónde van a tirar la basura. No es responsabilidad de PASA, discúlpenme, eso es propiedad privada, no tienen derecho en contratos, no tenemos ningún derecho de poder ir a tirar la basura ahí ni tienen ninguna obligación de seguir prestándonos el relleno sanitario”, señaló.

La funcionaria municipal comentó que en la penúltima sesión de Cabildo se estableció que se le darían 365 días a OP para que entrara a operar; sin embargo, entró en pocos días después.

Esto, indicó, muestra la ingobernabilidad que existe en el municipio de Ahome y la forma en la que las autoridades encabezadas por alcalde Billy Chapman enredan al Cabildo.

