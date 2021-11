El municipio de Ahome ya utiliza el relleno sanitario de PASA

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el miércoles, el municipio comenzó a utilizar el relleno sanitario de PASA para depositar la basura que está recolectando en la zona urbana y rural de Ahome.

Así lo confirmó Juan Torres Gómez, director regional de relaciones con gobierno de la zona pacífica de Promotora Ambiental, quien recordó que desde hace meses existe un acuerdo con el Ayuntamiento de Ahome en el que éste paga una cuota fija de 2.4 millones de pesos.

Añadió que en ese momento sería OPEcología quien llevaría los residuos; pero en este momento es únicamente el municipio quien está haciendo uso de las instalaciones.

"Lo que está recolectando al Ayuntamiento desde el día de ayer (miércoles) nos empezaron a llevar bajo los acuerdos que ya teníamos vigente, recuerden que la disposición hacia nosotros era que nos pagaban los 2.4 millones de pesos al mes en ese entendido básicamente seguimos trabajando, es una inercia de eso que ya traíamos y eso la respuesta", señaló.

Asimismo, aclaró que en este momento la operación del relleno es de 24 horas y no de 7:00 a las 00:00 como era su horario habitual, esto en tanto no se defina lo contrario.

"No tengo el dato de cuánto nos han llevado hasta el momento, esa información la tendré en un par de días más, esperaremos a tener mayor flujo. Desde el día de ayer (miércoles) se está llevando la basura a nuestro relleno, la solicitud fue muy puntual, en esta etapa de contingencia nos pidieron estar abierto las 24 horas y en eso estamos en ese acuerdo una vez que la situación regresaremos al horario normal que es de 7 de la mañana a 12 de la noche".

Cuestionado si los responsables de OPEcología han tenido acercamiento para ver la pueden llevar la basura a dicho relleno, Torres Gómez sostuvo que no aclarando que están en la mejor disposición de sentarse a platicar para llegar a un acuerdo que permita que dicha empresa tenga en donde depositar sus residuos.

"No se ha acercado ni se acercó antes, nosotros estamos abiertos a recibirlos lo que menos queremos es afectación de parte nuestra con un bloqueo por horario de relleno o algo similar sino todo lo contrario, estamos dispuestos, de hecho aquí no los pidieron abrir las 24 horas para que sea solución mientras regrese a las condiciones normales y pues ya se regresará al horario establecido pero por supuesto que estamos abiertos, yo creo que no es necesario negociar entre la empresa y nosotros porque el esquema ya lo tenemos establecido de que el Ayuntamiento recolecta y va y dispone directamente con nosotros, así de esa forma nosotros le cobramos a ellos como lo estábamos haciendo de manera directa".