El municipio no fue invitado a reunión sobre consulta ciudadana, afirma alcalde de Ahome

Sinaloa.- El municipio no fue invitado a la reunión que el pasado martes sostuvieron el gobernador en funciones Quirino Ordaz Coppel, el gobernador electo Rubén Rocha Moya y el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros en donde se precisaron los detalles para la próxima consulta ciudadana sobre la planta de fertilizantes, aceptó Juan Francisco Fierro Gaxiola.

“(el municipio) No fue invitado y entiendo perfectamente cuál puede ser el motivo, para cuándo se empiecen a esos trabajos esta administración ya no estará en funciones”, dijo.

Sin embargo, el alcalde en funciones se dijo contento de que este tema ya comience a resolverse, sobre todo, porque se realizará este ejercicio en donde la voz del pueblo se hará valer.

“La verdad me parece muy bien me parece muy bien que se tome en cuenta la población, que ya no sean las decisiones ejecutivas como eran antes en dónde se imponía todo, me parece muy bien el plan que traen van a informar a la ciudadanía para que puedan emitir su opinión acerca de la instalación de la planta y eso es muy bueno, te habla del avance que tenemos ya como sociedad”, abundó.

Por último, se refirió a los beneficios que este proyecto traería no sólo al municipio sino a la región y el estado en cuanto a la detonación económica que representa.

“Sin duda representaría una detonación económica muy fuerte, un crecimiento económico muy fuerte para todo el municipio, yo estaría en lo personal a favor de la consulta”, destacó.