El mural más grande del mundo, tesoro oculto en la cueva de Huites

Choix, Sinaloa.- En el interior de la presa Luis Donaldo Colosio Murrieta, la hidroeléctrica más grande del noroeste de México, ubicada en Choix, Sinaloa, se encuentra un maravilloso tesoro cultural escondido: el mural más grande del mundo, más de cinco mil metros cuadrados de pintura sobre roca.

La obra llamada El principio mide 235 metros de longitud, nueve de alto y nueve de ancho, fue realizada durante cuatro años por el artista plástico mexicano Federico Silva, uno de los escultores más representativos del país, que encontró en una cueva del municipio serrano un espacio monumental y misterioso para pintar.

El 30 de enero de 1992 se dio el banderazo de inicio de construcción de la hidroeléctrica y en 1993, el artista fue invitado para realizar una escultura, que sería el distintivo de la presa; pero mientras recorría el lugar en busca de un espacio para colocar su obra, después de contemplar la cueva decidió realizar una pintura para cubrir las paredes del túnel.

“Llega el artista Federico Silva invitado por los directivos para efecto de construir unos grandes espejuelos que a través del cuarzo pudieran irradiar iluminación en lo alto del cerro, dado que por aquí queda la ruta de navegación de los aviones. Empieza a recorrer, se queda en silencio y dice: no, aquí no voy a construir unos espejuelos, aquí voy a realizar una pintura, aquí es un gran mural el que tenemos que construir”, compartió Ángel Sergio Villalba Atondo, cronista del municipio.

La cueva era muy grande. El artista se dispuso a conformar su equipo de trabajo, invitó a un grupo de estudiantes de artes plásticas de la antigua Academia de San Carlos y convocó a gente de la comunidad.

Campesinos y obreros que trabajaban en la construcción de la presa y dinamitando la roca se convirtieron en pintores y lo hicieron con una dedicación impresionante.

“La obra inicia en el año de 1993 y termina en 1996. Fueron cuatros años en los tiempos más calientes. Dentro del túnel las temperaturas superaban los 40 grados. Así trabajó un ejército de 58 artistas que fueron seleccionados entre artesanos, carpinteros, campesinos, incluso narcos; gente que resultaba improductiva en sus áreas, fierreros, concreteros, carpinteros y que aquí encontraron su don, su arte. Esos que eran menos productivos resultaron ser grandes artistas, aquí descubrieron su don, el arte, aquí se entregaron”.

Inventaron la posibilidad de pintar el piso. Con un láser marcaron los puntos clave de cada dibujo y después los proyectaron a las paredes de la cueva.

No son pinturas rupestres, no es una vieja caverna, no fue pintado con pinturas antiguas ni por primitivos de aquella época. Es una cueva de las últimas décadas”.