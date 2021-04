El norte de México es la salvación del PRI: Genaro Morales

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda, en estos momentos el norte del México es la salvación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció Genaro Morales.

Durante una rueda de prensa, el dirigente nacional de Corriente Crítica del PRI consideró durante los últimos dos años, el partido ha trabajado en recuperar la confianza entre la ciudadanía, es por ello, que dijo, en el comicio del 6 de junio tendrá buenos resultados.

“En el sur no ha sido favorable para el PRI en los últimos años, no lo digo yo, en el centro del país tampoco, para que el PRI se pueda recuperar es en el norte del país, no le queda de otra, la última versión del PRI es en el norte, no lo digo yo, lo dicen los números”, sostuvo.

Asimsimo, señaló incluso, el candidato a la Presidencia de la República pudiera salir del norte de México pues en esa zona en donde se concentra aún, la fuerza del tricolor.

El candidato natural a la Presidencia de la República y quien suceda al lito en el Comité Ejecutivo Nacional debe de venir al norte del país pues es el norte del país quien sostiene a la institución”.

Consideró que el desgaste del PRI en el sur y centro del país es reflejo del poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y además, la cultura de esta zona del país.

“Son culturas diferentes, mexicanos si, pero con culturas diferentes. La ola López Obrador continúa, no te puedo decir que en un alto porcentaje pero en donde se está desquebrajando es en el norte del país, yo creo que en el norte le va a ir muy bien pese a que pierda muchos espacios, en la numeralia es en donde le va a ir bien al PRI”.

Mientras tanto, Fernando Ibarra, dirigente regional de Corriente Crítica PRI mostró su apoyo a los candidatos de la coalición PRI, PAN y PRD augurando que tendrán buenos resultados en las votaciones del 6 de junio.