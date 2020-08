El pecado de mi hijo es ser hijo de la presidenta municipal: Nubia Ramos

El Fuerte, Sinaloa.- Consciente del dolor que se le ocasionó a una familia por la pérdida de un ser querido, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, decidió hablar sobre el accidente en el que participó su hijo la madrugada del pasado domingo.

Con evidente dolor al ver a su primogénito inmerso en una situación tan delicada moral y penalmente, la presidenta municipal de El Fuerte dejó claro que el caso está en manos de la Vicefiscalía donde se lleva a cabo la diligencia.

Respeto al proceso

Sin embargo, la funcionaria municipal aclaró que si no había dado la cara en los días anteriores fue precisamente por respeto al proceso de investigación que se lleva a cabo.

Cuando se ha tratado un tema controversial, siempre he dado la cara, pero en esta ocasión fue una situación que la verdad yo no se la deseo a nadie. Todos tenemos sentimientos y nos duele este tipo de cosas, tanto por la familia del muchacho como la nuestra. Fui muy cuidadosa por no saber qué vendría en términos legales”, señaló.

En ese sentido, aceptó que debían hacerle frente a la situación, reconociendo la valentía de su hijo al quedarse para auxiliar al joven, que lamentablemente perdió la vida mientras era atendido en la clínica del IMSS.

“Mi hijo es un joven responsable y no me extrañó cuando me dijo que estaba ahí en el lugar de los hechos auxiliando al muchacho, y la verdad es que no esperaba menos de él porque es el hijo que yo parí y al que he educado. Lamentablemente el joven murió y desde ese instante hemos tenido comunicación con la familia a través de terceras personas, porque debo decir que ha habido reacciones muy lamentables por la familia, hemos recibido humillaciones en las redes sociales, mi hijo ha sido objeto de fotografías con montajes, y yo he hablado con él, le digo que son reacciones normales de la familia que está dolida, aunque no comparto sus actuaciones pero entiendo su dolor.”

¿Significa que han estado en contacto con la familia?

Inmediatamente nos pusimos en contacto con la familia. Nos hicimos cargo de los gastos funerarios y todo lo que ha surgido porque al muchacho lo velaron casi dos días. Inmediatamente contactamos también con las autoridades para decir que estábamos listos para llevar todo el proceso para reparar el daño. Estamos haciéndole frente a esta situación, estamos actuando con mucha responsabilidad y si no hemos dado ninguna declaración antes, fue por respeto a la familia doliente y al mismo proceso.

Nubia Ramos, alcaldesa de El Fuerte. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

¿Cuál es la situación legal de su hijo?

Mi hijo se ha presentado a dos audiencias. Este viernes las dos partes llegamos a un acuerdo de la reparación del daño. No voy a comentar los términos del acuerdo porque todavía el proceso legal continúa, pero sí quiero decirles que nosotros hemos estado en contacto y siempre listos por si nos llaman de la Fiscalía en la oficina de Atención al Menor, porque mi hijo es menor de edad. Siempre dispuestos a ayudar a la familia aunque sabemos que desgraciadamente una vida no se repone con nada.

¿Ya han llegado a acuerdos, entonces?

Mi hijo ha rendido su declaración. Por la parte de la familia, en este caso de la viuda, hemos estado en contacto con un representante y ha habido respuesta, cordialidad, se ha acordado reparar los daños, hasta ahí vamos bien. Las audiencias se cumplen en términos legales y ha sido una coyuntura de resolver, de no confrontar.

¿Cómo se encuentra su hijo ante todo esto?

Está muy angustiado, hemos pensado en llevarlo a terapia, ha sido muy difícil y lo entiendo como mamá. No sé lo que él ha de sentir en su interior, porque también quiere ser fuerte para darme fuerzas a mí, pero tratamos de que entienda de que fue accidente que al final tuvo consecuencias fatales, que tiene que enfrentar con valentía también. Él actuó como debía, con responsabilidad, al bajarse del vehículo a auxiliar al muchacho y estar ahí hasta que lo atendieran.

¿Ha sido complicado enfrentar este tema por ser usted presidenta municipal?

Los accidentes pasan todos los días, pero aquí el pecado de mi hijo es que es hijo de la presidenta municipal, le han hecho mucho daño por eso. Para mí es muy lamentable porque antes ser presidenta soy mamá, me duele mucho ver a mi hijo sufriendo, no duerme, está preocupado, y también entiendo el dolor de la familia pero tenemos que estar conscientes de que todos estamos expuestos a un accidente.

Desgraciadamente en esta ocasión le tocó a mi hijo y como tal le estamos haciendo frente. Quiero dejar claro que jamás busqué la manera de cubrir que él no fue el responsable ni que no asuma la responsabilidad con legalidad y así como he sido pareja con mi hijo, así pido que lo sean con él. Estamos haciéndole frente, no estábamos preparados para esto.

Repito: si no di la cara antes fue por respeto al dolor de la mamá del joven, con quien claro que buscaré un acercamiento, que ahorita no se ha dado porque sus hijas han mostrado actitud muy violenta a través de las redes sociales, y la verdad es que siento mucho temor por la seguridad de mi hijo más que nada. Primeramente Dios sé que vamos a salir de esto.

Hay quien piensa que pudiera haber influyentismo en el caso, ¿qué decir?

Que tengan la confianza de que se está actuando con legalidad. No por ser hijo de la presidenta municipal lo están tratando diferente y así como la familia doliente pide respeto a sus derechos, yo también lo hago para mi hijo. Tal vez puedan pensar que por ser hijo de la presidenta se maneja con hermetismo, pero yo también pudiera pensar que por ser mi hijo puedan sacrificarlo para demostrar que están actuando conforme a la ley.

Ha sido sujeta de fuertes críticas por lo sucedido. ¿Cuál es su sentir?

La fortaleza siempre me la ha dado mi familia que cuando veo que me la están dañando y golpeando, cuando veo que me la están haciendo pedazos, pues claro que me hace sentir frágil y ahí es en donde uno deja de ser figura pública y empieza a ser una persona que quiere que respeten su vida privada. Aquí no estoy respondiendo como presidenta municipal, sino como una madre. Estamos aquí dando la cara porque quiero que mi hijo sepa enfrentar la vida, quien aunque parece adulto es un niño que ha actuado responsable muchas veces.

¿Existe el temor de que su hijo sea sacrificado?

Por supuesto, pero estoy consciente de que en este momento existe incertidumbre, pero también confío mucho en las autoridades de la impartición de justicia. En las dos audiencias que hemos tenido se ha visto disposición de llegar a un arreglo para reparar el daño, el seguro ya está respondiendo. En ningún momento hemos evadido la responsabilidad y de nuestra parte igual, el compromiso de ayuda existe para la esposa y los hijos del joven.

Desgraciadamente existe una parte de la familia que tiene conflicto y se deja influenciar por otras personas, pero en ese tema no puedo meterme, pero es muy doloroso ver cómo las personas se aprovechan de tu dolor para lincharte, retoman temas para hacerlos políticos; eso no se vale, eso duele.

¿Preparados para lo que pudiera resultar del caso?

A la familia le hemos hecho saber que no está sola, independientemente cuál sea la resolución del juez, y repito: sé que existe el miedo de que haya favoritismo pero deben saber que temo de que se haga una demostración de justicia bajo la injusticia. En ese sentido yo apelo a que se actúe de manera legal para las dos partes y así como hemos tenido el valor para dar la cara y responder, también pedimos que tengan consideración con nosotros por todo lo que hemos hecho.

¿Qué decir ante la manifestación que se dio por este hecho?

Saben que soy una persona que por supuesto voy a dar la cara, más en este caso tratándose de mi hijo. En ese aspecto yo estoy tranquila y en su momento se verá el tema político, ahorita para mí lo importante es dejar claro el tema legal para que las dos partes estemos más tranquilas. Nos duele el linchamiento del que hemos sido sujetos, yo como madre lo resisto porque yo sé que tengo que ser fuerte, pero también veo a un menor de edad que no esperaba esto, que nunca pidió que sucediera esto.

Le pido a la ciudadanía que tratemos de entender esta situación, que el dolor es para ambas familias, no nada más para la que perdió a su ser querido, aunque el dolor es más fuerte.

Por último, Ramos Carbajal pidió a las madres de familia entender un poco la postura en la que se encuentra que, aunque tiene una investidura por demás importante, es también madre de familia que lucha por el bienestar de su hijo sin pasar por alto lo que dice la ley.

“Les pido a las mamás que me entiendan, les pido que se pongan en mi lugar y estoy segura que también habrían hecho lo mismo. Estoy segura que también hubieran actuado de la misma manera respetuosa sin dar la cara de inmediato si estuvieran en una situación como la que tengo yo, en donde soy servidora pública pero al mismo tiempo soy mamá y es cuando te pones en medio de las dos situaciones y son como los brazos, los ocupas a los dos: la política porque es mi pasión, pero mi hijo es mi vida.”

