El problema del alcohol son los bebedores sociales: Rudy Tercero

Los Mochis.- El gran problema del alcohol no sólo en México, sino en el mundo, son los bebedores sociales, consideró el escritor y conferencista Rudy Tercero.

Entrevistado por DEBATE, el también tiktokero señaló que al menos el 90 por ciento de todos los problemas los ocasionan aquellas personas que no tienen un problema de alcoholismo pero que les gusta la fiesta.

“Según un estudio de la Secretaría de Salud, la principal causa por la que los adolescentes comienzan a beber es por curiosidad, el 29 por ciento de los adolescentes comienzan a tomar pos curiosidad, pero además ahorita está todo el tema de la pandemia en donde han comenzado a beber tratando de ocultar emociones negativas, miedo, incertidumbre, angustia, estrés, pero básicamente lo primero es la curiosidad, por eso comienzan a beber los chavitos de entre 11 a las 14 años de edad”, abundó.

Asimismo, señaló que el segundo factor por el que ingresan los adolescentes al mundo del alcohol quienes buscan su identidad y lo que hacen a través de lo que ellos llaman “sus modas”, por eso, en muchas ocasiones tienen conflictos con los papás.

“Los adolescentes quienes su propio mundo no es de sus papás, si en ese mundo está de moda tomar pues lo van a hacer. La razón más importante por la que empiezan a beber es por curiosidad, por eso la importancia de dotarlos de conocimiento y herramientas para que aprendan a decir que no”.

En ese sentido, dijo que los papás juegan un papel muy importante pues muchas ocasiones, son ellos quienes incitan a sus hijos a tomar.

“Los papás con tal de evitar confrontaciones con sus hijos prefieren ceder a ponerles límites claros o normas, por ejemplo, en las fiestas de quince años no puede haber alcohol porque darle de beber a un menor de edad es corrupción de menores, sin embargo, los mismos hijos presionan de que si no hay alcohol no irá nadie y los papás al final ceden y eso es un problema”.

Por último, invitó a los padres de familia a no sólo estar al pendiente de sus hijos, sino a tener la información necesaria y las herramientas para prevenir que sus hijos ingresen al alcoholismo o bien, puedan ayudarlos a salir.

Conferencia

Es importante mencionar que Rudy estará este martes, miércoles y jueves en la ciudad de Los Mochis ofreciendo su conferencia “La Fiesta del Siglo”, la cual se llevará a cabo en el Jardín del Country Club en un horario de las 19:30 a las 21:30 horas.

Leer más: Toma protesta el Consejo para la Consulta Popular de planta de fertilizantes en Ahome, Sinaloa

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 6688-201981, 6681-642457; el costo del boleto es de 200 pesos.