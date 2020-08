El relleno sanitario lo opera el municipio de Ahome: OP Ecología

Los Mochis, Sinaloa.- El relleno sanitario que hasta el pasado jueves manejaba PASA actualmente es manejado por el municipio de Ahome, aclaró César Guevara, presidente del Consejo de OP Ecología.

En ese sentido, comentó que los carros recolectores de esta nueva empresa que se está haciendo cargo del servicio de recolección de basura solo van y dejan los residuos pero no se hacen cargo de la operación y manejo de los mismos.

“Ya no lo está operando el municipio nosotros solo llevamos la basura y lo que sucede dentro es responsabilidad del municipio, hasta el momento nosotros no le estamos pagando nada al municipio por ir a dejar la basura al relleno, eso estamos platicando porque también puede que no lo opere bien el municipio pues no sabe operarlo y si los permisos están a nombre de esa empresa (PASA) pues ya tendrá que verlo con el municipio”.

Asimismo, estableció que su relleno sanitario se encuentra cercano a este, aclarando que es un terreno propiedad del Ayuntamiento pero que se le dio en comodato en el contrato del 2012.

“Es un terreno de 100 ha aproximadamente 10 del municipio no los dio en comodato y ahí es donde habilitaremos al relleno sanitario, en cuanto a los permisos estos trámites son tardados yo le pongo que de aquí a diciembre el relleno sanitario ya debe estar operando mientras no, actualmente estamos trabajando en el que es del municipio”.

Igual forma claro que ellos entraron en funciones debido a que ya existe un contrato infectado con el municipio que corresponde del año 2012 y que por algunas irregularidades no se había podido ejercer.

“El contrato está firmado desde el 2012 y entró en vigencia desde ese entonces pero esta empresa (PASA) mañosamente nos metió recursos en tribunales para que no entraremos en funciones. El contrato está en función del número de tonelaje que recolectemos diario es sobre el barrido. Nos pusieron un tope que es de 7 millones 800 mil pesos aproximadamente”.

Retrasos

En cuanto las quejas que ya se han tenido por la falta del servicio en algunas colonias, reconoció que el problema se presentó pero fue debido a que la ciudadanía desconocía los cambios en los horarios y días asegurando que no pasará más de un día para solucionar este tipo de situaciones.

“Todo puede pasar en el servicio público, pero ante estas quejas mandamos una camionetita inmediatamente a recoger la basura, lo que quiero decir con esto es que no pasará más de un día para solucionar el problema. Desde el domingo enviamos a través de la redes sociales, las nuevas rutas y horarios para que la ciudadanía está enterada y saqué la basura de manera oportuna”, enfatizó.

