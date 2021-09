"El riesgo ya pasó": Abren a la circulación puente Sibajahui en El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Después de realizar una revisión en la infraestructura del puente Sibajahui, autoridades de Protección Civil del estado de Sinaloa junto con las del municipio de El Fuerte, se determinó abrir el paso a la circulación por dicho tramo.

Al respecto, Omar Mendoza, director de Protección Civil estatal en la zona norte, explicó de acuerdo a la inspección que se pudo efectuar, pues las condiciones climatolígicas por los remanentes de la tormenta "Nora"así lo permitieron, se descartó algún peligro de ruptura o desprendimiento de las losas que conforman el puente.

“Ahorita estamos viendo que realmente no es un riesgo como tal, lo que estamos viendo es una separación de losas sentadas en unos pilotes que van corriendo simétricamente y logramos observar también que la propia pintura de la carretera nos indica que no hay desprendimiento, no hay un riesgo mayor visiblemente”.

Cabe mencionar que este puente fue cerrado la tarde de martes de manera preventiva, esto debido al alto nivel de agua del arroyo que pasa por denajo del mismo, lo cual, representaba un riesgo de colapso.

“Se determinó de manera preventiva restringir el acceso por motivo de que salió el recubrimiento que se tenía en esta unión de losas y se veía un tipo de riesgo, por no saber la situacion real es que se decidió en coordinación con el gobierno del municipio cerrarlo”, precisó.

Sin embargo, aseguró que mantendrán extrema vigilancia, no sólo del comportamiento en la afluencia del arroyo, sino de las condiciones de la misma infraestructura.

Por su parte, Leonel Vea Gámez, secretario del Ayuntamiento de El Fuerte señaló que la apertura no sólo se da luego de garantizar que el puente está en buenas condiciones, sino porque el nivel del agua bajó considerablemente,

“Tenemos un reporte de que esta agua se acumuló pero vemos que ya bajó y el riesgo ya pasó. Podemos decir de manera general que para esta zona del municipio se tuvo que movilizar gente de Las Estacas, fueron cerca de 25 familias a quienes se les metió un arroyo, fueron ellas nada más”, sostuvo.

Asimismo, comentó que el nivel de las presas sigue bajo pues la lluvia se concentró en otra parte del municipio; sin embargo, pidió a la ciudadanía mantenerse alertas pues el pronóstico de lluvia continúa.

Por último, Cristhian Urías, responsable del área técnica de Obras Públicas del municipio de El Fuerte informó que la revisión visual arroja que el “despegue” de las losas no representa riesgo.

“El puente está construido de estructuras diferentes, aquí lo que tenía era una junta especial que está programado para tener la dilatación necesaria para que no choque un muro con el otro, con el paso del tiempo selotec se degrada y se cae, igual estaba calefateado que también se cayó”.

Por último, agregó que las acciones que se llevarán a cabo será el relleno de esta línea que se descubrió.